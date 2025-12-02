¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy? Horarios, equipos y dónde ver la segunda ronda por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 vuelve a escena hoy martes 2 de diciembre con la disputa de los primeros partidos de la segunda ronda. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver toda la jornada por TV, online y en directo desde España, además de las opciones gratis y en abierto.

La segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 arranca este martes 2 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 4. Esta fase está compuesta por 56 de los 60 participantes todavía en pie, ya que los equipos que disputan la Supercopa de España no se incorporan a la competición hasta la tercera ronda.

El primer día de competición de la segunda ronda del torneo del K.O. contará con Osasuna, Mallorca, Deportivo Alavés y Getafe como representantes de Primera División. Siguiendo el formato de la competición, estos se enfrentarán a los equipos de menor categoría siguiendo criterios de proximidad geográfica.

El Alavés será uno de los equipos de Primera División que inaugure la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 / Enric Fontcuberta / EFE

¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy martes 2 de diciembre?

Ebro - Osasuna: 19:00 horas (CET)

Portugalete - Deportivo Alavés: 19:00 horas (CET)

Numancia - Mallorca: 19:00 horas (CET)

Racing de Ferrol - Huesca: 19:00 horas (CET)

Guadalajara - Ceuta: 20:00 horas (CET)

Navalcarnero - Getafe: 21:00 horas (CET)

¿Qué partidos de Copa se pueden ver gratis y en abierto hoy?

Cada jornada de la Copa del Rey constará de una serie de partidos que se podrán ver en abierto, ya sea en canales nacionales o autonómicos. Estos son los partidos que se podrán ver gratis hoy martes 2 de diciembre:

Racing de Ferrol - Huesca: 19:00 horas (CET) en Aragón Deporte, Aragón TV y TVG2.

¿Dónde ver por TV y online los partidos de Copa del Rey hoy?

Ebro - Osasuna: M+ LaLiga 3

Portugalete - Deportivo Alavés: M+ LaLiga 5

Numancia - Mallorca: M+ LaLiga 4

Racing de Ferrol - Huesca: Aragón Deporte, Aragón TV y TVG2

Guadalajara - Ceuta: 20:00 Canal por confirmar

Navalcarnero - Getafe: M+ LaLiga 3

