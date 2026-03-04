Oyarzabal vale una final

La Real Sociedad vivirá otra gran noche en La Cartuja. El conjunto donostiarra se impuso por la mínima al Athletic Club y se ganó el billete para la final de la Copa del Rey, donde se medirá al Atlético de Madrid. El tanto decisivo llegó en los minutos finales, tras un polémico penalti que transformó Oyarzabal.

Después del ejercicio de resistencia del Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, bilbaínos y donostiarras buscaban el otro billete para la final de La Cartuja. Los de Matarazzo llegaban con una mínima ventaja y Anoeta presentaba un ambiente espectacular, otorgando el papel de favoritos a la Real Sociedad, aunque el Athletic todavía tenía mucho que decir.

Los primeros minutos fueron los típicos de un derbi, y más aún tratándose de uno de esta importancia: intensidad, presión y numerosas batallas por cada balón dividido. La primera llegada clara la firmó la Real Sociedad, con un disparo de Soler de falta directa que detuvo Padilla. De hecho, el centrocampista valenciano fue el jugador que más peligro generó en la primera mitad, ya que minutos después estuvo a centímetros de empujar al fondo de la red un buen envío de Guedes.

Por su parte, el Athletic lo intentó más a base de empuje y orgullo que de fútbol. Le faltó fluidez y claridad en los metros finales, y apenas logró inquietar con acciones aisladas. Solo Berenguer e Iñaki Williams fueron capaces de generar alguna aproximación, pero nadie fue capaz de mover el marcador en el primer tiempo.

Tras el paso por los vestuarios, la igualdad volvió a reinar sobre el terreno de juego. La segunda mitad no ofreció un despliegue de buen fútbol, ya que la fuerza y la energía volvieron a imponerse sobre el terreno de juego. El Athletic intentó proponer algo más, consciente de que necesitaba un tanto para igualar la eliminatoria.

Pese a la urgencia de los rojiblancos, las ocasiones llegaron a cuentagotas y tampoco encontraba espacios la Real Sociedad en las transiciones para sentenciar el encuentro. Los minutos pasaban y llegó el momento para la polémica. Tras la revisión en el monitor del VAR, Soto Grado indicó pena máxima para el equipo 'txuri-urdin' que Oyarzabal se encargó de transformar (1-0). Fiesta en Anoeta para celebrar el pase a la final.