COPA DEL REY
Oficial: La final de Copa del Rey se adelanta y LaLiga mueve la jornada 32
El acuerdo entre la RFEF y LALIGA obliga a reestructurar el mes de abril por motivos de seguridad en Sevilla. La final de La Cartuja será ahora el 18 de abril
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LALIGA han hecho oficial este viernes un cambio sustancial en el calendario de competición que afecta directamente a la planificación de los clubes y de los aficionados. El motivo: un problema de saturación de eventos en Sevilla que impedía garantizar la seguridad durante el fin de semana previsto inicialmente para la final de Copa.
Intercambio de fechas
Tras una votación de la Comisión Delegada de la RFEF y el posterior acuerdo con el organismo presidido por Javier Tebas, el calendario de abril sufre un cambio:
- La Final de la Copa del Rey Mapfre 2026: Se adelanta una semana. Estaba prevista para el 25-26 de abril y finalmente se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril en el Estadio de La Cartuja.
- La Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS: Los diez partidos previstos para el 18-19 de abril se trasladan al fin de semana del 25 y 26 de abril.
La decisión no responde a criterios televisivos ni deportivos, sino puramente logísticos. La coincidencia de la final de Copa con otros eventos masivos en la capital hispalense y localidades cercanas había encendido las alarmas de las autoridades locales. Con este movimiento, se busca aliviar la presión sobre los servicios de orden público y la capacidad hotelera de Sevilla.
LALIGA ha confirmado que seguirá trabajando estrechamente con los equipos para ajustar los horarios específicos de esa nueva Jornada 32, buscando el menor perjuicio posible para los aficionados que ya tuvieran desplazamientos planeados.
Estos son los partidos de la Jornada 32
Getafe CF vs FC Barcelona
Real Betis vs Real Madrid
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Valencia CF vs Girona FC
CA Osasuna vs Sevilla FC
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Villarreal CF vs RC Celta
RCD Espanyol vs Levante UD
Deportivo Alavés vs RCD Mallorca
Real Oviedo vs Elche CF
