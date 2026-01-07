¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26?

La Copa del Rey 2025/26 comienza a avanzar hacia su fase más decisiva. El sorteo de este miércoles 7 de enero, en el que los 16 participantes han conocido a su próximo rival en la competición copera, dará paso a la disputa de la cuarta ronda de competición.

De entre todos los protagonistas involucrados en el sorteo de octavos de final, 11 de ellos son de Primera División y 5 de Segunda División. Por primera vez desde el cambio de formato el sorteo ha sido dirigido, por lo que los equpos de menor categoría se enfrentarán a los equipos participantes en la Supercopa de España.

Respecto al formato de la competición, las eliminatorias son a partido único excepto en semifinales, y el club de menor categoría ejercerá siempre como local. En caso de que ambos rivales comparten categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

¿Cuándo empiezan los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26?

Una vez sorteados los emparejamientos, los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 arrancarán el próximo martes 13 de enero y se extenderán hasta el jueves 15. La fecha y hora exacta de cada uno de los 8 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.

