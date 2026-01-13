Octavos Copa del Rey 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Copa del Rey comienza a adentrarse en su fase más decisiva. A lo largo de los tres próximos días, los dieciséis equipos todavía en pie en el torneo del K.O medirán sus fuerzas en busca de los ocho billetes en juego hacia la próxima ronda del torneo.

La primera jornada de competición en los octavos de final de la Copa del Rey contará con un total de tres partidos, siendo el Deportivo-Atlético de Madrid el más atractivo de ellos. Más allá del choque entre estos dos históricos del fútbol español, la Cultural Leonesa tendrá la difícil tarea de intentar batir al Athletic, mientras que Real Sociedad y Osasuna protagonizarán el primer enfrentamiento entre equipos de Primera División.

Respecto a los dos grandes candidatos al título, el Real Madrid será el primero en salir a escena al enfrentarse al Albacete el miércoles 14 de enero. El Barça, vigente campeón de la competición, tendrá que esperar al jueves 15 para medir sus fuerzas ante el Racing de Santander.

Después de conquistar la Supercopa de España, el Barcelona pone el foco en los octavos de final de la Copa del Rey / EFE

Como viene sucediendo en rondas anteriores, los octavos de final de la Copa del Rey se disputarán a partido único en el campo del equipo de menor categoría. En caso de que dos equipos pertenezcan a la misma división, ejercerá como local el conjunto cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa del Rey?

Los octavos de final de la Copa del Rey se celebran entre el 13 y el 15 de enero. Esta es la fecha y la hora de todas las eliminatorias:

Martes, 13 de enero Cultural Leonesa - Athletic Club: 21:00 horas (CET)

RC Deportivo - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)

Real Sociedad - Osasuna: 21:00 horas (CET) Miércoles, 14 de enero Real Betis - Elche: 21:00 horas (CET)

Albacete - Real Madrid: 21:00 horas (CET)

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: 21:00 horas (CET) Jueves, 15 de enero Racing de Santander - FC Barcelona: 21:00 horas (CET)

Burgos CF - Valencia: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver los octavos de final de la Copa del Rey por TV y online?

En España, el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

El resto de enfrentamiendos que componen la cuarta ronda del torneo del K.O se podrán ver por TV y online en plataforma de pago Movistar +

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los octavos de final de la Copa del Rey a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.