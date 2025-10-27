El Negreira, el equipo que reta a la Real en su debut copero

La Copa del Rey suele dejar momentos llamativos, especialmente en sus primeras rondas. En este caso, incluso desde el sorteo se empezó a hablar de la coincidencia de un euqipo con un nombre muy sonado por el fútbol español en los últimos años: la Sociedad Deportiva Negreira. El conjunto que milita en la Preferente Galicia, emplazado junto a otros 115 equipos para disputar la primera ronda copera, finalmente será juez de la Real Sociedad en el debut (21.00h) de los vascos, todo un Primera que llegará al modesto campo Jesús García Calvo.

Fundado en 1964, el Negreira es un clásico del fútbol gallego de base, un club que ha transitado durante décadas por categorías regionales y que alcanzó su punto más alto en la temporada 2005-06, cuando compitió en Segunda B. Hoy, vuelve a ocupar titulares por un motivo muy distinto al que ha hecho tan conocido su nombre en los últimos años.

Su coincidencia con el del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, protagonista de una de las mayores polémicas arbitrales en la historia reciente del fútbol español, ha despertado una curiosa atención mediática. Aunque el Negreira que salta al césped no tiene nada que ver con despachos ni controversias.

GOLEADA PARA CLASIFICAR

El equipo rojiazul se ganó su billete al torneo tras superar al Textil Escudo (4-0) en la eliminatoria previa. Aquella victoria le permitió entrar en el bombo del sorteo celebrado en Las Rozas, donde el destino le emparejó con un rival de Primera División. Y el sorteo no pudo ser más atractivo: la Real Sociedad, un histórico del fútbol español, visitará Negreira en un partido que ha despertado una expectación sin precedentes.

Para la ocasión, el club ha ampliado el aforo de su estadio hasta los 3.000 espectadores mediante gradas supletorias. Las entradas se agotaron en pocas horas y el municipio, de poco más de 7.000 habitantes, se prepara para recibir a todo un equipo de LaLiga EA Sports.

LA REAL, CON PROBLEMAS

El duelo tendrá además un toque de nostalgia. Brais Méndez, único gallego de la plantilla realista, ya conoce el campo Jesús García Calvo. Lo visitó hace una década como jugador del Celta B, enfrentándose entonces al actual capitán del Negreira, Juan Diego Rodríguez. “Era imposible de frenar”, recordó en una entrevista con el 'Diario Vasco'.

Justamente, los dirigidos por Sergio Francisco llegan en una situación límite en la delantera. La enfermería txuri-urdin volvió a llenarse justo cuando el calendario aprieta y el técnico necesitaba más recursos ofensivos. Si hace apenas unos días Orri Oskarsson volvió a resentirse de la lesión muscular que arrastra en el recto anterior de la pierna izquierda, ahora el turno es de Jon Karrikaburu, que sufre un problema en el sóleo y se perderá también el partido ante el Negreira.