Nacho Palacios, jugador del Atlètic Sant Just: "Es un sueño que todos hemos tenido desde niños"

El Atlètic Sant Just está de celebración. El club de la Lliga Elit debuta en la primera ronda de la Copa del Rey contra un todopoderoso Mallorca que, aunque no haya empezado la temporada como se esperaba, es un histórico de la competición. Nacho Palacios, defensa del Atlètic, cuenta a SPORT las diferentes emociones por las que ha pasado la plantilla tras conocer a su rival del próximo miércoles 29 de octubre.

¿Cómo está el vestuario?

Estamos ilusionados, porque es un equipo de Primera División. Seguramente sea un sueño que hemos tenido todos desde niños, enfrentarnos en equipo de Primera.

¿Qué pensasteis cuando salió la bola del Mallorca?

Fui yo el primero en enterarme, porque estaba conectado con Las Rozas, y la verdad que muchísima ilusión. Sí que es verdad que nos hubiese gustado, o a mí personalmente, enfrentarnos con el Espanyol, al ser un equipo catalán y el que tenemos más cerquita, pero al Mallorca también nos hace muchísima ilusión.

¿Impone más que sea un campeón de la Copa del Rey?

Al final, con la superioridad que hay, nos da igual si han ganado una Copa, la Champions o cualquier título, porque un equipo de Primera es un equipo de Primera...

¿Cómo afrontáis el partido? Sois un equipo muy joven, ¿vais a ir a por todas o os lo tomáis más como un partido para disfrutar cada segundo que estéis jugando?

Obviamente somos ambiciosos y no vamos a ir a jugar ahí por pasar el rato, pero yo creo que la mejor manera de competir es disfrutando del momento y no pensar en otras cosas, así que eso haremos.

¿Cómo veis al Mallorca? ¿Os veis con posibilidades de pasar de ronda?

Siempre hay posibilidades, siempre que creas que hay posibilidades. Sí que es verdad que es extremadamente difícil, pero bueno, nos gustan los retos y lo vamos a intentar hasta el final.

Nacho Palacios, defensa del Atlètic Sant Just que disputará el partido frente al Mallorca / Dani Barbeito

¿Qué puntos a favor creéis que tenéis de cara al partido del próximo miércoles? Por ejemplo, vosotros estáis acostumbrados al césped artificial...

Sí, sí que es verdad que eso puede jugar a favor nuestro, pero también nos sentimos visitantes al jugar en el campo del Hospitalet y no en el nuestro. Así que bueno, nos hubiese gustado jugar en Sant Just, pero las circunstancias no se han dado. Aun así lo daremos todo.

¿Cómo ha vivido el vestuario que no podéis jugar en vuestro campo? ¿Hay rabia, enfado, tristeza?

Con mucha tristeza, porque realmente nuestra máxima ilusión, al menos la mía personal siendo también entrenador de la base, era que nuestros chicos y nuestra afición pudieran ver a jugadores de Primera División jugando un partido oficial donde ellos entrenan, donde ellos compiten cada día. Obviamente el vestuario sabía que una de nuestras pocas bazas era jugar en casa con las dimensiones del campo que conocemos, con el campo donde entrenamos cada día y bueno, se nos complica más al jugar de visitantes entre comillas. Pero bueno, como te he dicho antes, lo intentaremos de todas maneras.

El año pasado, el Vic jugó la primera ronda contra el Atlético de Madrid. Su presidente, Ignasi Puig, aseguró que era el partido de sus vidas. ¿Para vosotros este también lo es?

Seguramente sí. Nosotros lo más importante que tenemos este año es la liga pero, si te paras a pensar, es un sueño que hemos tenido seguramente todos los chicos que hemos jugado a fútbol alguna vez, el hecho de jugar contra los mejores jugadores del mundo, como pueden ser los del Mallorca. Sin ir más lejos, tienen jugadores internacionales con su país...

El Atlètic Sant Just es una familia, y eso tú lo vives más que nadie: jugar con tu hermano, el presidente es tu padre… ¿Crees que ese sentimiento de familia que tiene el club es un punto a favor para vosotros?

Sí, yo creo que eso nos distingue no solo del Mallorca, que es un equipo de Primera División, sino que nos distingue también del resto de equipos que tenemos alrededor. Creo que aquí tenemos un sentimiento que nos une a todos, que los jugadores nuevos llegan y ya dicen "ostras, aquí me siento como en casa", y es lo que intentamos hacer con todo el mundo. Tenemos un vínculo muy grande con los jugadores de la base, con los chicos que entrenan aquí. Y bueno, yo creo que es algo que se respira mucho aquí en Sant Just.

Un mensaje a la afición.

Animo a todo el mundo a venir al campo de L'Hospitalet. Va a ser una experiencia única y necesitamos de todo vuestro apoyo para intentar sacar el partido adelante.