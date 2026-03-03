A Matarazzo no le vale el empate: "Vamos a salir a ganar el partido"

A la Real Sociedad le basta con empatar el partido de este miércoles para estar en la final de la Copa del Rey en Sevilla, pero a su preparador, Pellegrino Matarazzo, ese resultado no le vale. "Vamos a salir a ganar el partido", ha asegurado tras el entrenamiento de este miércoles.

En la ida vencieron los donostiarras en San Mamés por 0-1 / EFE

El cuadro txuri urdin disputará en Anoeta la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic, el eterno rival, al que lleva ventaja tras el 0-1 logrado en San Mamés el 11 de febrero. "Mañana no saldremos a contemplar. Salimos a ganar cada momento, cada duelo, paso a paso, a estar en el partido siempre y ganarlo. Quiero que el equipo haga goles y sea agresivo", ha afirmado Matarazzo en rueda de prensa este martes.

"Sabemos la importancia de este partido para todo el mundo, pero mi esfuerzo está en hacer bien las cosas en el verde”, ha añadido sobre la importancia del encuentro copero. En cuanto al conjunto bilbaíno, sabe que lo dará "todo". "Será un partido de mucho esfuerzo, pero estamos preparados. Tenemos que estar relajados y concentrados”, ha añadido sobre el encuentro ante a los de Ernesto Valverde, el técnico del Athletic, que han recuperado a jugadores "importantes", por lo que espera a un equipo mucho más agresivo que en la ida.

Recuperando una pieza clave

La gran noticia en clave txuri urdin es que Orri Óskarsson está recuperado tras superar unas pequeñas molestias en el sóleo que le impidieron estar en el compromiso liguero en Mallorca. "Está muy bien, sin duda, sino no estaría en la convocatoria. El fin de semana no queríamos arriesgar y ahora se siente muy bien”, ha explicado Matarazzo.

Será una eliminatoria de mucha carga emocional, algo que sabe el entrenador, aunque prefiere poner el foco en el juego. "Queremos ir poco a poco para crear una energía especial y conectar con nuestro fútbol", ha insistido. El entrenador de la Real ha despejado la incógnita sobre si la portería quedaría en manos de Remiro o Marrero, pues tiene claro que en la Copa del Rey es el segundo quien debe situarse bajo los palos. También ha indicado que Barrenetxea y Sucic "están para ser titulares", aunque no ha confirmado que vayan a salir de inicio.

Sobre el recibimiento que prepara la afición, unido al ambiente que se espera que se genere en Anoeta, el estadounidense está "con muchas ganas".