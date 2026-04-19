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COPA DEL REY

Marrero, el héroe de la final: "He cumplido un sueño que tenía desde chico"

Marrero, portero de la Real Sociedad, reveló que confiaba en sus habilidades para detener los penales, agradeciendo el respaldo de sus compañeros y la afición 'txuri urdin'

Unai Marrero, de la Real Sociedad, celebrando el título de la Copa del Rey

Unai Marrero, de la Real Sociedad, celebrando el título de la Copa del Rey / AFP7 vía Europa Press

EFE

Sevilla

El portero de la Real Sociedad Unai Marrero, el héroe de la tanda de penaltis que le ha dado en La Cartuja el cuarto título de la Copa del Rey a su equipo ante el Atlético de Madrid (2-2, al final de la prórroga), afirmó, emocionado, que con este trofeo ha cumplido "un sueño" que tenía "desde pequeño".

"Aún no soy consciente de lo que significa esto, pero sí es verdad que no se puede explicar. Toda la gente de Guipúzcoa, que ha sufrido muchos años, ahora estamos viviendo momentos bonitos. Hay que disfrutar de ellos, soñar, creer y, a veces, el chico que soñaba (con esto) ha logrado cumplir un sueño", declaró a RTVE el meta canterano de la Real.

Marrero, guardameta de 24 años de Azpeitia (Guipúzcoa) que ha sido el titular en la Copa, explicó sobre los dos lanzamientos parados al noruego Alexander Sorloth y al argentino Julián Álvarez en la tanda de penatis que "sabía que si llegaba ese momento, confiaba mucho" en él.

Además, resaltó que "el equipo también cree" en él y en sus capacidades, al igual que "toda la afición", por lo que está "muy feliz, muy bien", y no se cree "todavía" el logro que han conseguido.

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Unai Marrero también envió un mensaje a los seguidores 'txuri urdin'. "Que disfruten, que sean como son. Son una afición increíble, respetuosa, que se porta muy bien con la gente de casa. No sé, como la Real no creo que haya otro equipo", aseveró el canterano de la Real.

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