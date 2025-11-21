¡Lío con la final de la Copa del Rey! La Federación maneja dos nuevas fechas

La fecha de la final de la Copa del Rey 2025/26 está en el aire. El partido por el título estaba previsto para el próximo sábado 25 de abril de 2026 en el estadio de La Cartuja, sede habitual en los últimos años, pero el plan inicial podría verse alterado al coinidir con el Sábado de Feria en Sevilla.

Esta jornada festiva es uno de los días que genera mayor movimiento en la capital andaluza y, por ende, una de las más exigentes a nivel logístico y para los servicios de seguridad. Añadir la presencia de los 70.000 aficionados que acudirán a la final copera supone un cóctel explosivo difícilmente asumible para cualquier ciudad.

La coincidencia de ambos eventos no ha tardado en hacer saltar todas las alarmas. Antonio Muñoz, portavoz del PSOE y antiguo alcalde de Sevilla, advirtió sobre la necesidad de aplazar la final de la Copa del Rey. “El Ayuntamiento de Sevilla debe reaccionar. Disputar la final de la Copa puede ser una temeridad y una irresponsabilidad ante la distorsión de los servicios públicos”.

El actual alcalde, José Luis Sanz, se mostró más optimista respecto a la posibilidad de que Sevilla pueda lidiar con la organización de ambos eventos, pero recalcó que existe un elemento externo que podría truncar sus planes. “El problema es que por esas fechas hay un Gran Premio de Motociclismo en Jerez que requiere muchos efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil de Tráfico. Por eso estamos negociando tanto con la Liga como con la Federación Española de Fútbol para ver las fechas”.

Estadio de la Cartuja. / EFE

Dos nuevas fechas en el horizonte

Ante la evidente problemática debido a la celebración de tres grandes eventos el mismo fin de semana (uno de ellos en Jerez), la Real Federación Española de Fútbol comienza a mover ficha para encontrar una nueva fecha para la final de la Copa del Rey. El cambio es necesario, aunque el apretado calendario futbolístico no lo pondrá nada fácil.

Vinicius y Lamine Yamal, durante la final de la anterior edición de la Copa del Rey / AP

Para poder modificar la fecha de la final de la Copa del Rey, la RFEF se tendrá que poner de acuerdo con LaLiga. Tal como informó Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE', ambas entidades están trabajando en ello. "LaLiga y la RFEF están en conversaciones para adelantarla (la final de la Copa del Rey), se manejan el 11 o el 18 de abril".

Esta no sería, ni mucho menos, la primera vez que la Copa del Rey se ve obligada a modificar su fecha inicial. La final de la edición 2022/23, que enfrentó al Real Madrid contra Osasuna, tuvo que jugarse el 6 de mayo en vez del previsto 29 de abril por una coincidencia con, precisamente, el Sábado de Feria.