Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Racing - BarcelonaDónde ver Racing - BarcelonaRacing - Barça horarioAlineación Barcelona hoyMarc BernalEspaña - SerbiaKloppTer StegenDakar etapa 12FedererEntrenador RacingRaphinhaÁngel AlarcónOpen Australia 2026Cuartos Copa del ReyEliminados Copa del ReyCopa del Rey hoyLuis EnriqueSanción De JongArbeloa MadridEuropeo Balonmano 2026Clasificación DakarPartidos Open de Australia hoyPróximo partido AlcarazPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

Copa del Rey

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26?

Consulta las fechas en las que se disputarán los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26

Imagen del sorteo de Copa del Rey.

Imagen del sorteo de Copa del Rey. / Europa Press

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Copa del Rey 2025/26 comienza a adentrarse hacia su fase más decisiva. El sorteo del próximo lunes 19 de enero, en el que los 8 equipos todavía en pie conocerán a su próximo rival en la competición copera, dará paso a la disputa de la antepenúltima ronda de competición.

A falta de lo que suceda en las eliminatorias entre Burgos-Valencia y Racing-Barça, el elenco de participantes en cuartos de final está formado por 5 equipos de Primera División y 1 de Segunda División. El representante de menor categoría es el Albacete, que protagonizó la gran sorpresa de la presente edición al eliminar al Real Madrid.

Respecto al formato de la competición, las eliminatorias son a partido único excepto en semifinales, y el club de menor categoría ejercerá siempre como local. En caso de que ambos rivales comparten categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

Copa del Rey: Albacete - Real Madrid, en imágenes.

Copa del Rey: Albacete - Real Madrid, en imágenes. / Associated Press/LaPresse / LAP

¿Cuándo empiezan los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26?

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 arrancarán el próximo martes 3 de febrero y se extenderán hasta el jueves 15. La fecha y hora exacta de cada uno de los 4 partidos que componen la eliminatoria se conocerá tras la realización del sorteo.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa del Rey 2025-26 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y declaraciones de los protagonistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL