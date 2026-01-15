¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26?

La Copa del Rey 2025/26 comienza a adentrarse hacia su fase más decisiva. El sorteo del próximo lunes 19 de enero, en el que los 8 equipos todavía en pie conocerán a su próximo rival en la competición copera, dará paso a la disputa de la antepenúltima ronda de competición.

A falta de lo que suceda en las eliminatorias entre Burgos-Valencia y Racing-Barça, el elenco de participantes en cuartos de final está formado por 5 equipos de Primera División y 1 de Segunda División. El representante de menor categoría es el Albacete, que protagonizó la gran sorpresa de la presente edición al eliminar al Real Madrid.

Respecto al formato de la competición, las eliminatorias son a partido único excepto en semifinales, y el club de menor categoría ejercerá siempre como local. En caso de que ambos rivales comparten categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

Copa del Rey: Albacete - Real Madrid, en imágenes. / Associated Press/LaPresse / LAP

¿Cuándo empiezan los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26?

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 arrancarán el próximo martes 3 de febrero y se extenderán hasta el jueves 15. La fecha y hora exacta de cada uno de los 4 partidos que componen la eliminatoria se conocerá tras la realización del sorteo.

