¿Cuándo se juega la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26? Fechas, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

Las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 ya han alzado el telón. A lo largo de los dos próximos días, los cuatro equipos todavía en pie en el torneo del K.O. buscarán dar el primer paso hacia el partido por el título que se disputará, como ya es costumbre, en el Estadio de La Cartuja.

Los encargados de abrir el telón de las semifinales han sido Athletic Club y Real Sociedad, en un duelo que por el momento se mantiene con el marcador inicial. Mañana llegará el turno de Atlético de Madrid y FC Barcelona, que reeditarán la eliminatoria del curso anterior.

A diferencia de lo que había sucedido en rondas anteriores, las semifinales de la Copa del Rey se disputarán a doble partido. Hasta ahora, las eliminatorias se habían decidido a partido único en el campo del equipo de menor categoría o, en caso de enfrentamiento entre iguales, en el campo del equipo cuya bola hubiese salido antes en el sorteo.

¿Cuándo se juega la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey?

Una vez se cierre el telón de los primeros asaltos de la eliminatoria este jueves 12 de febrero, tocará esperar a principios de marzo para conocer el desenlace de las semifinales.

Los primeros en salir a escena serán FC Barcelona y Atlético de Madrid, que medirán sus fuerzas en el Spotify Camp Nou el próximo martes 3 de marzo a las 21:00 horas (CET). Un día después, el miércoles 4, llegará el turno de Real Sociedad y Athletic Club, que se enfrentan en el Reale Arena también a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey?

En España, tanto el FC Barcelona-Atlético de Madrid como el Real Sociedad - Athletic Club se podrán ver en abierto por TV a través La 1 y online en RTVE Play. Además, los canales autonómicos TV3 y ETB1 emiten los partidos del FC Barcelona y de la Real Sociedad respectivamente.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

