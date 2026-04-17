¿Cuándo se juega la final de la Copa del Rey?

Todo o nada en La Cartuja. La Copa del Rey entra en su momento decisivo con la gran final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Colchoneros y vascos, con estilos distintos pero igual de competitivos, se disputarán el título en un duelo que promete intensidad, tensión y emoción hasta el último minuto.

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone llega a esta cita decisiva en un gran momento de confianza, tras eliminar al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. El Atlético fue capaz de resistir la ofensiva azulgrana para sellar su billete a las semifinales de la máxima competición europea, un torneo que sueña con conquistar por primera vez en su historia.

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, observa al centrocampista del FC Barcelona, Fermín López, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona.EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Sin opciones ya en LaLiga EA Sports, donde se encuentra lejos de la cabeza de la clasificación, y con el reto de la Champions aún en el horizonte, el conjunto rojiblanco centra ahora todos sus esfuerzos en la Copa del Rey. Hasta la fecha, el Atlético ha conquistado diez títulos coperos y aspira a sumar uno más a sus vitrinas.

Por su parte, la Real Sociedad se ha transformado notablemente desde la llegada de Pellegrino Matarazzo el pasado mes de diciembre. El técnico estadounidense ha logrado mejorar el rendimiento del equipo en varios aspectos, hasta situarlo en la séptima posición de LaLiga y soñando con volver a levantar la Copa del Rey.

Si analizamos los enfrentamientos directos entre ambos equipos esta temporada, la igualdad ha sido prácticamente máxima. En el partido de la primera vuelta, Real Sociedad y Atlético de Madrid empataron en el Reale Arena, precisamente en el debut de Matarazzo al frente del banquillo vasco. En el duelo de la segunda vuelta, los de Simeone se impusieron por la mínima en un encuentro con numerosas alternativas.

Pero ahora todo eso ya es historia. Poco o nada importan los resultados previos e incluso el estado de forma con el que llegan ambos equipos. La final de la Copa del Rey es un partido especial y único, y tanto la Real Sociedad como el Atlético de Madrid darán el máximo para levantar el trofeo y regalar una alegría a sus respectivas aficiones.

¿Cuándo se juega la final de la Copa del Rey?

La final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se juega este sábado 18 de abril a partir de las 21.00 horas en el estadio de La Cartuja, Sevilla.

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