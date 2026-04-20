Juanma Rodríguez alucina con los pitos al himno y avisa: "Yo tampoco habría felicitado a la Real. Ni al Barça. Ni al Athletic"

El triunfo 'in extremis' de la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey sigue trayendo mucha cola. El equipo Cholo Simeone volvió a dejar escapar un título en la tanda de penaltis, con la actuación estelar de Unai Marrero, quien detuvo dos penaltis lanzados por Alexander Sorloth y Julián Álvarez. En cambio, el conjunto donostiarra ganó su cuarta Copa del Rey en La Cartuja.

Uno de los momentos más hablados de la final está siendo lo que se vivió durante el himno nacional, donde los seguidores de la Real Sociedad silbaron el himno de España. Una imagen que está dando la vuelta al mundo, pero el político Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ya avisó de que la afición vasca iba a llenar el estadio de "ikurriñas", con el objetivo de demostrar que "somos Euskal Herria y no somos España".

El debate está en boca de todos, y Juanma Rodríguez, colaborador de 'El Chiringuito', se mostró muy molestó en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

En primer lugar, el tertuliano de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, empezó diciendo que "no entiendo eso de 'los equipos que aún no han felicitado a la Real Sociedad'", haciendo referencia a todas aquellas personas que estaban pendientes de si los equipos les habían escrito un mensaje público a través de las redes sociales.

Mikel Oyarzabal volvió a ver portería en una final de Copa del Rey / EFE

Una cosa que no entiende de ninguna de las maneras, pues "si asumimos que es normal pitar al Rey y al himno nacional es que estamos podridos".

Por esta razón, quiso dejar claro que "yo tampoco habría felicitado a la Real. Ni al Barça. Ni al Athletic", porque "la batalla es cultural. O la libramos... o se acabó".

Asimismo, reconoció que en "Televisión Española deberán cambiar las cosas y cambiarán. Dentro de poco. Es el canal público de televisión. La libertad de expresión tiene unos límites. También desde la televisión pública la batalla es cultural".

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Hizo alusión a la retransmisión de TVE, cuando Juan Carlos Rivero dijo: "Unos tarareaban el himno y otros lo recibían de otra forma, bueno, pues, libertad de expresión. Cada uno que entienda lo que hacer en casos como estos, pero generalmente los emblemas es bueno respetarlos".