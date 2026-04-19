Juanma Castaño no da crédito por lo sucedido en La Cartuja: "¡Y no hay sanciones!"

La Real Sociedad dio la sorpresa en La Cartuja y se llevó la Copa del Rey después de vencer al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, con una actuación estelar del guardameta Unai Marrero, que detuvo dos penaltis, lanzados por Alexander Sorloth y Julián Álvarez. En Sevilla se consumió un nuevo fracaso para el conjunto del Cholo Simeone.

La final del torneo del KO está dando mucho de qué hablar, especialmente por lo que se vivió durante el himno nacional, donde la afición de la Real Sociedad pitó el himno de España. En la previa, el político Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, exigió a los seguidores vascos llenar el estadio de "ikurriñas" y "cantar nuestras canciones", con el propósito de demostrar que "somos Euskal Herria y no somos España".

Desde 'El Partidazo de COPE' analizaron todo lo vivido en La Cartuja, y el presentador Juanma Castaño se mostró muy indignado por los pitos al himno de España, algo que no entendió de ninguna de las maneras.

Con cara de pocos amigos, el periodista asturiano empezó diciendo: "Respeto absoluto al que no quiera formar parte o no se sienta español, respeto".

Final de Copa: Atlético de Madrid - Real Sociedad, en imágenes. / Julio Muñoz / EFE

En cambio, el presentador de 'El Partidazo de COPE' no respeta a todos aquellos que "pitan mi himno", debido a que "me ataca a mí por ser español". Por esta razón, no dudó en decir que "el que pita mi himno es una persona maleducada, grosera y que no tiene la más mínima educación y que no merece pedir luego respeto".

"Insisto, hay que respetar y si tú estás pidiendo una cosa como la independencia, pues empieza por respetar al que tienes enfrente o al que tienes al lado", señaló en la retransmisión.

El periodista asturiano siguió erre que erre: "No entiendo cómo esto sigue pasando y cómo no hay sanciones cuando sucede". Una cosa que no pasa al revés, como ocurrió cuando una parte de la afición española cantó en el RCDE Stadium: "Musulmán el que no bote".

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Un cántico que Castaño también denunció en su día: "Luego pedimos sanciones con otro tipo de himnos y creo que las pedimos bien, pues con el himno de España también, hay que respetar el himno".