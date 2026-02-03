Juan Carlos Rivero la vuelve a liar y el Barça paga las consecuencias de su nuevo lapsus: "Se juega..."

Las narraciones de Juan Carlos Rivero son tendencia en España. El periodista de RTVE es famoso por ser una de las voces más destacadas del país, ya que lleva narrando partidos durante más de 30 años en el ente público. No obstante, desde hace ya un tiempo, sus comentarios no pasan desapercibidos, especialmente en redes sociales.

Ayer, el periodista narró el encuentro entre el Mallorca y el Sevilla disputado en Son Moix, donde el conjunto local se impuso con comodidad por 4-1 al equipo dirigido por Matías Almeyda por 4-1. Un triunfo balsámico para el Mallorca que deja al Sevilla en una situación comprometida.

La narración de Rivero estaba siendo ejemplar hasta que en el minuto 40, volvió a protagonizar un nuevo lapsus, esta vez con el Barça, entrenado por Hansi Flick, como damnificado.

El comentarista comentó que "estamos viendo el partido en el Canal Teledeporte", pero luego expuso "mañana se juega la Copa del Rey, será ya en La1 con el Albacete - Real Madrid, pero toda la información...".

Un nuevo error garrafal del narrador, ya que es el Barça, quien esta noche se verá las caras contra el equipo manchego en busca de un billete a las semifinales del torneo del KO. El lapsus no pasó desapercibido en redes, y ya está en boca de todos.

Los últimos errores de Rivero

Ya empieza a ser casi una tradición la acumulación de errores de Rivero durante las retransmisiones. El pasado 18 de noviembre, el comentarista se equivocó al confundir al seleccionador de España, Luis de la Fuente, con Iñaki Sáez, exjugador y exentrenador del fútbol español, durante el partido entre España y Turquía.

Luis de la Fuente, en La Cartuja / EFE

Además, su narración del gol decisivo de Jefté Betancor para eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey también fue tendencia en redes sociales. Muchos usuarios de X, antes conocido como Twitter, comentaron que Rivero tardó más de seis segundos en reaccionar y cantar el tanto.

Noticias relacionadas

Hace apenas unas semanas, durante la retransmisión del derbi catalán entre el Espanyol y el Girona, que vestía de amarillo, volvió a equivocarse al afirmar que el equipo de Manolo González se enfrentaba al Villarreal. "Acaba de conseguir el segundo tanto… Vanat, de penalti, para el Villarreal", llegó a decir.