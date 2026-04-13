Javier Alberola arbitrará la final de la Copa del Rey... y el madridismo se indigna

El Comité Técnico de Árbitros ya ha tomado una decisión que no pasará desapercibida. Javier Alberola Rojas será el encargado de dirigir la final de la Copa del Rey de este sábado en La Cartuja, donde Atlético de Madrid y Real Sociedad se disputarán el título, con Jorge Figueroa Vázquez al frente del VAR y por Daniel Trujillo Suárez en el AVAR.

El colegiado manchego, internacional desde 2022 y ascendido a la categoría First de la UEFA en 2025, vivirá así su primera final copera tras consolidarse en la élite del arbitraje español desde su llegada a Primera División en la temporada 2017-18. En este periodo acumula una amplia experiencia en la máxima categoría, donde se ha asentado como uno de los árbitros de referencia del panorama nacional.

La designación, sin embargo, llega en un contexto marcado por la polémica. Alberola Rojas fue protagonista el pasado fin de semana en el Real Madrid-Girona, un partido que terminó envuelto en una fuerte controversia arbitral. En el minuto 87, el colegiado no señaló un penalti sobre Kylian Mbappé tras un codazo de Vitor Reis dentro del área, una acción que tampoco fue revisada por el VAR.

La jugada generó una oleada de críticas desde distintos frentes. Analistas arbitrales señalaron posteriormente que la acción podía ser sancionable como pena máxima, mientras que desde el entorno madridista se denunció abiertamente el error tanto del árbitro de campo como del VAR.

EL LARGUERO

En este escenario, la elección de Alberola Rojas para la gran final añade un foco extra de atención sobre el arbitraje con el eco aún reciente de la polémica vivida en el Santiago Bernabéu, donde su actuación en el Real Madrid-Girona, especialmente por el penalti no señalado a Kylian Mbappé, generó un intenso debate sobre el criterio arbitral.

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Desde el CTA, no obstante, se interpreta la designación como un respaldo claro a su figura. Considerado uno de los árbitros más fiables del fútbol español, el manchego tendrá ahora la oportunidad de dirigir uno de los partidos más importantes del calendario nacional… bajo la lupa de todo el país.