Jauregizar baja al barro y salva al Athletic

El Athletic Club se impuso en los dieciseisavos de la Copa del Rey en su visita al Ourense (0-1). El conjunto vasco sufrió de lo lindo para superar a los gallegos y se vieron obligados a jugar 120 minutos. En la prórroga, cuando mejor estaban los locales, apareció Jauregizar para marcar de volea un auténtico golazo. A balón parado, Paredes le dejó el balón de cabeza y el mediocentro no dudó en colocarla cerca de la escuadra.

El partido estuvo marcado por las condiciones climáticas del partido. El estado del terreno de juego dejó mucho que desear por las grandes lluvias en la ciudad. Zonas irregulares, barro por todos lados y contraataques imposibles por lo poco que rodaba la pelota. Dicho de forma coloquial, el estadio era un auténtico patatal. Y así también lo reflejó el resultado del encuentro.

El Athletic hizo un partido pobre. Tuvo más ocasiones y llegó más al área rival, pero los disparos tampoco generaban gran peligro. De hecho, todos los tiros a puerta en los primeros 90 minutos fueron con poca potencia, excepto un intento de Nico Williams prácticamente en el descuento del segundo tiempo, donde Alberto Sánchez tuvo que intervenir y enviar el balón a córner.

Nico Williams tuvo que saltar al campo para ayudar a su equipo / Brais Lorenzo

En la primera mitad, el Ourense salió con intensidad, más adaptado a las condiciones de su estadio. Aun así, la posesión la tenía un Athletic que no encontraba huecos ni a sus hombres de ataque. Iñaki Williams lo intentaba por banda derecha, pero tampoco tuvo su mejor día. Bastante errático en las decisiones. Tampoco aparecieron Izeta ni Guruzeta en exceso.

La lucha era en el centro del campo. Y es que no era fácil tener posesiones largas, ya que el césped no permitía que los jugadores conectaran con el esférico de forma limpia. Iñaki tuvo una oportunidad en una especie de contraataque en el que pilló la espalda del defensa, pero optó por dar un pase atrás que no encontró a ningún compañero suyo. Los demás intentos de los 'leones' se fueron desviados.

El segundo tiempo no varió en exceso. El Ourense llegó en alguna ocasión a la portería de Padilla, pero no tuvo la suficiente puntería para intimidar al guardameta suplente de Valverde. El Athletic fue ganando terreno a medida que pasaron los minutos, aprovechando el desgaste del conjunto local, y tuvo una gran oportunidad en un remate de cabeza de Guruzeta, que fue directo a la cruceta.

La prórroga dictó sentencia

El encuentro se fue a la prórroga y el Ourense dio un paso adelante, a pesar del cansancio. Incluso logró encerrar durante unos minutos a su rival, que contaba con prácticamente el once titular en el terreno de juego. Cuando peor iban las cosas, Jauregizar solventó el problema con el gran gol de volea. Los gallegos buscaron el empate, pero Padilla vivió el final con relativa tranquilidad.

El Athletic saca una importante victoria en un estadio muy complicado por el rival y las condiciones. El Ourense ya había vencido a dos equipos de Primera División, como el Real Oviedo y el Girona, pero no pudo contra el tercero. Los vascos siguen con su idilio en la Copa del Rey y estarán en el sorteo de los octavos de final, donde se enfrentarán a uno de los equipos de menor categoría.