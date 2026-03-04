Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El (inesperado) protagonista del Barça - Atlético

El Atlético de Madrid resistió la épica del Barça y logró el billete para la gran final de la Copa del Rey

Juan Musso y Raphinha, tras el Barça - Atlético

Juan Musso y Raphinha, tras el Barça - Atlético / Enric Fontcuberta

Marc Gázquez

Marc Gázquez

El Atlético de Madrid tiró de manual de resistencia para evitar la catástrofe en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Los de ‘Cholo’ Simeone llegaban con una importante renta de cuatro tantos, pero tuvieron que sufrir hasta el último minuto para sellar su billete a la final, donde se medirán al ganador del duelo entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao.

No fue un partido sencillo para el Atlético de Madrid. El planteamiento de Diego Simeone pasó, fundamentalmente, por resistir las embestidas del FC Barcelona y tratar de hacer daño en las transiciones. Sin embargo, lo cierto es que el conjunto rojiblanco apenas logró amenazar la portería defendida por Joan García.

El Atlético de Madrid celebra con su afición el pase a la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid celebra con su afición el pase a la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid celebra con su afición el pase a la final de la Copa del Rey / Blanca Sánchez

Por el contrario, el equipo colchonero encajó tres tantos, aunque consiguió desactivar numerosas acciones ofensivas del cuadro azulgrana, que no siempre encontró la claridad necesaria en los metros finales. Y cuando la defensa del Atlético de Madrid no alcanzó a neutralizar el peligro, emergió un protagonista inesperado que, sin lugar a dudas, resultó determinante para que los rojiblancos sellaran su billete a la final.

Hablamos, ni más ni menos, que de Juan Musso. Pese a encajar tres tantos, ninguno atribuible a un error suyo, el guardameta argentino firmó una actuación notable bajo los palos del Atlético de Madrid. Intervino con acierto en momentos cruciales, sostuvo al equipo cuando más lo necesitaba y terminó el encuentro con seis paradas de mérito que resultaron decisivas para sellar la clasificación rojiblanca. Su actuación, más allá del resultado encajado, fue clave en el pase a la final.

Juan Musso, clave para el Atlético de Madrid

Juan Musso, clave para el Atlético de Madrid / Enric Fontcuberta

Tras el partido, el arquero argentino reconoció que confiaban estar en la final tras el 4-0 de la ida. "Tuvimos la mala suerte de hacer un penalti antes del descanso. Controlamos bastante bien el partido, defendimos el 4-0. No hay una receta para jugar bien siempre. Ellos también juegan y son el Barça", admitió el portero del Atlético de Madrid.

"Solo teníamos que defender con huevos y nos metemos en la final, que al final es lo importante. Sabíamos que el partido se podía complicar, pero defendimos esta camiseta y ahora sólo nos interesa salir campeones que es nuestro sueño", agregó.

Habitualmente suplente de otro portero de primer nivel como Jan Oblak, la actuación, e incluso la eliminatoria, de Juan Musso ha evidenciado que el Atlético de Madrid cuenta con dos guardametas de máximo nivel. El arquero argentino ha demostrado que puede defender la portería rojiblanca en escenarios de máxima exigencia y responder con personalidad en los momentos decisivos. Su rendimiento no solo sostuvo al equipo cuando más lo necesitaba, sino que además le ha valido el reconocimiento y el cariño de su afición.

