Ibai Llanos lanza una exclusiva para la final de Copa: "Pensaba que se iba a clasificar el Madrid"

Ibai Llanos ha vuelto a revolucionar el mundo del streaming y el deporte con un anuncio inesperado: emitirá gratis la final de la Copa del Rey en su canal de YouTube. El creador de contenido compró los derechos para la final, tras una negociación que cerró hacía seis meses.

La noticia ha generado una enorme expectación entre los aficionados, debido a que ha sido recibida como una buena iniciativa y accesible de disfrutar de uno de los partidos más importantes del fútbol español.

Ibai dará gratis por Youtube la final

Ibai confirmó que el proyecto no es improvisado, sino que llevaba meses gestándose. “Lo tenía cerrado desde hace seis meses”, explicó, dejando claro que la retransmisión responde a una planificación cuidadosa. El streamer ha apostado por ofrecer una experiencia diferente, en la que se vivirá el Atlético de Madrid-Real Sociedad.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la creación de un equipo de comentaristas propio. Ibai ha reunido a colaboradores y expertos con los que busca aportar frescura y un estilo distinto al de las retransmisiones tradicionales. La idea es mezclar humor, análisis táctico y reacciones en directo, algo que ya ha funcionado en otros eventos organizados por él.

"Voy a retransmitir gratis la final de la Copa del Rey en mi canal de YouTube, con imagen incluida. Para ello, he montado un equipo de comentaristas que aportará una experiencia diferente y entretenida. Es un proyecto que tenía cerrado desde hace seis meses, aunque pensaba que se iba a clasificar el Madrid, pero hubo albacetaño", decía Ibai.

Sin embargo, no todo será sencillo en la agenda del creador. La final coincide con otro compromiso importante: el partido benéfico organizado por el grupo Sidemen. Este solapamiento supone un reto logístico, aunque Ibai aseguró que hará todo lo posible para cumplir con ambos eventos.

"La retransmisión la haremos desde nuestras oficinas, adaptadas para la ocasión. Eso sí, coincide con otro evento importante en mi agenda: el partido benéfico de Sidemen, lo que supondrá todo un reto de organización", cuenta.

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Con este movimiento, Ibai Llanos no solo refuerza su posición como uno de los creadores más influyentes de habla hispana, sino que también abre la puerta a nuevas formas de retransmisión deportiva.