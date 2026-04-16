Los hoteles de Sevilla rozan el 100% de ocupación para la final de la Copa del Rey y la Feria de Abril: "Los precios están en torno a los 500 euros”

Este sábado se disputa la final de la Copa del Rey en el Estadio La Cartuja. Real Sociedad y Atlético de Madrid se verán las caras en un momento crucial para la historia de ambos. Un título que hace tiempo que no está en las vitrinas de los dos equipos. La Real Sociedad no levanta un título desde que conquistó la Copa del Rey 2019-20, cuya final se disputó en 2021. Desde entonces han pasado aproximadamente cinco años sin volver a celebrar un trofeo. En total, el conjunto donostiarra cuenta con 3 Copas del Rey en su palmarés (1909, 1987 y 2020).

Por su parte, el Atlético de Madrid ganó su último título en la temporada 2020-21, cuando se proclamó campeón de LaLiga. Al igual que la Real, lleva alrededor de cinco años sin levantar un trofeo. En cuanto a la Copa del Rey, el conjunto rojiblanco suma 10 títulos, siendo el último en 2013.

Todos los hoteles, llenos

La historia está escrita, pero este sábado todo puede cambiar. El fútbol decidirá el ganador del título. Se espera un ambientazo en Sevilla, con gente de todas las partes del país.

Pero por lo que hace al hospedaje, los hoteles se encuentran prácticamente completos de cara al fin de semana, en un contexto de máxima demanda turística por la llegada de aficionados de ambos equipos.

La presión sobre el alojamiento ha provocado que muchos establecimientos cuelguen el cartel de completo con bastante antelación, dejando muy pocas opciones disponibles para los visitantes que todavía buscan hospedaje.

Hotel en Sevilla / SPORT.es

Habitaciones a 500 euros

En los casos en los que aún hay disponibilidad, los precios han subido de forma notable, especialmente en las últimas habitaciones, que en algunos hoteles alcanzan cifras cercanas a los 500 euros por noche. Esta subida de tarifas responde al fuerte aumento de la demanda, impulsado por la llegada masiva de seguidores del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que se desplazarán hasta la capital andaluza. También, aunque con menor impacto porque quedan dos semanas, a la Feria de Abril.

"Esto no significa que todos hayan costado ese dinero, puesto que habrá quien haya reservado a 50, 60 o 70 euros: todo depende de cuándo lo hayan hecho". El presidente de los hoteleros añade que esos altos niveles de ocupación en la capital, hasta rozar el lleno en los distintos establecimientos, ha motivado que muchos aficionados busquen en la provincia y "también fuera de ella, porque si se plantan en Cádiz, están a una hora de aquí", cuenta Jorge Castilla en Europa Press.

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El impacto del evento no se limita solo a los hoteles, sino que también beneficia a la restauración, el transporte y otros sectores del turismo local, que esperan un fin de semana de gran actividad económica. En algunos casos, se llegaron a registrar precios muy superiores semanas antes del anuncio definitivo de la final, con tarifas que incluso duplicaban las habituales para esas fechas debido a la alta expectativa del evento.