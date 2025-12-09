Horarios de los dieciseisavos de la Copa del Rey 2025-26: fechas, partidos y dónde ver por TV

La Copa del Rey MAPFRE 2025-26 ya cuenta con todos los equipos en acción con la disputa de los dieciseisavos de final, una ronda siempre llena de sorpresas en la que se cruzan equipos de hasta cuatro categorías: 17 clubes de Primera División, 9 de Segunda, 4 de Primera Federación y 1 de Segunda Federación. Todos los partidos se jugarán a partido único los días 16, 17 y 18 de diciembre y el 6 de enero, con horarios ya confirmados y televisión asignada.

A continuación repasamos el calendario completo de los dieciseisavos de la Copa del Rey, con fechas, horarios, estadios y dónde ver cada encuentro por TV, incluyendo los cruces de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y el resto de equipos de LaLiga EA Sports.

Martes 16 de diciembre: debut del Barça en Guadalajara

La ronda arrancará el martes 16 de diciembre con una doble franja horaria. A las 19:00 horas se abrirá el fuego con dos duelos entre equipos de Primera y Segunda División: el SD Eibar-Elche CF en Ipurúa y el RC Deportivo-RCD Mallorca en Riazor, ambos con retransmisión a través de Movistar+.

En el turno de noche, a las 21:00 horas, llegará uno de los grandes focos de la jornada: el CD Guadalajara-FC Barcelona en el estadio Pedro Escartín, también por Movistar+. El conjunto azulgrana inicia su camino copero lejos del Spotify Camp Nou ante un rival de Primera Federación. A la misma hora se disputarán el CD Eldense-Real Sociedad en el Nuevo Pepico Amat y el Real Sporting de Gijón-Valencia CF en El Molinón, igualmente con cobertura de Movistar+.

Miércoles 17 de diciembre: el Real Madrid, en abierto ante el Talavera

La jornada del miércoles 17 de diciembre estará marcada por la presencia del Real Madrid, único equipo que se podrá ver en abierto en esta ronda. La tarde arrancará a las 19:00 horas con cuatro eliminatorias en campos históricos del fútbol español: el Albacete Balompié-RC Celta de Vigo en el Carlos Belmonte, el Real Racing Club-Villarreal CF en El Sardinero, el SD Huesca-CA Osasuna en El Alcoraz y el CyD Leonesa-Levante UD en el Reino de León. Todos ellos se verán por Movistar+.

A las 21:00 horas llegará el turno del CF Talavera de la Reina-Real Madrid CF en el estadio El Prado, un partido que emitirá La 1, además de las plataformas habituales de RTVE, lo que convierte este cruce en el gran foco televisivo de la jornada. En paralelo, también a las 21:00, se jugará el Deportivo Alavés-Sevilla FC en Mendizorroza, que se podrá seguir a través de Movistar+.

Jueves 18 de diciembre: Atlético, Athletic y Betis buscan los octavos

El jueves 18 de diciembre será el turno de otros tres grandes protagonistas de la Copa: Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Betis. La tarde comenzará a las 19:00 horas con el Burgos CF-Getafe CF en El Plantío y el Ourense CF-Athletic Club en O Couto, ambos partidos emitidos por Movistar+.

En el horario de las 21:00 horas, el Atlético de Madrid visitará al CD Atlético Baleares en el estadio Balear, mientras que el Real Betis Balompié se enfrentará al Real Murcia CF en el Enrique Roca. Los dos encuentros se podrán seguir también en Movistar+ y completan un día en el que varios equipos de Primera medirán su fiabilidad ante clubes de categorías inferiores, en el clásico guion copero de “trampa” antes de Navidad.

Martes 6 de enero: Granada–Rayo para cerrar los dieciseisavos

La última eliminatoria de estos dieciseisavos de final se disputará ya en 2026. El martes 6 de enero, a las 19:00 horas, el Granada CF recibirá al Rayo Vallecano en el estadio Nuevo Los Cármenes, con retransmisión en Movistar+. Será el duelo que cierre oficialmente la ronda y sellará el listado definitivo de equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-26.

En resumen, una ronda repartida en cuatro fechas, con el FC Barcelona visitando Guadalajara el martes 16, el Real Madrid jugando en abierto ante el Talavera el miércoles 17 y Atlético, Athletic y Betis en escena el jueves 18, antes de que Granada y Rayo bajen el telón el Día de Reyes. Todos los partidos se disputan a partido único, con prórroga y penaltis en caso de empate, y se podrán seguir en España principalmente a través de Movistar+ y, en el caso del Real Madrid, en La 1.