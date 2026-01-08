Horarios confirmados para Barcelona, Real Madrid y Atlético en los octavos de final de la Copa del Rey

¡Ya es oficial! La RFEF ha confirmado la fecha y el horario de los ocho partidos que dan forma a los octavos de final de la Copa del Rey, ronda eliminatoria a partido único que se disputará del martes 13 al jueves 15 de enero.

Si bien es cierto que los emparejamientos quedaron definidos el pasado miércoles 7 de enero, los horarios de los mismos quedaron pendientes de lo que sucediese en las semifinales de la Supercopa de España. Con la voluntad de distribuir equitativamente el descanso entre los diferentes equipos, la RFEF determinó que los perdedores jugarían el martes, por lo que tanto Athletic como Atlético de Madrid ocuparán este hueco en el calendario.

El Real Madrid, que mide sus fuerzas contra el Albacete, será el siguiente de los participantes de la Supercopa de España en salir a escena. El conjunto blanco visitará el Carlos Belmonte el miércoles 14 de enero a las 21:00 horas (CET).

El FC Barcelona, en cambio, disfrutará de un día más de descanso, visitando el feudo del Racing de Santander el próximo jueves 15 de enero a las 21:00 horas (CET).

Raphinha y Roony fueron determinantes ante el Athletic / FCB

En SPORT, puedes consultar todos los emparejamientos que dan forma a los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26, así como las fechas y la hora a la que se disputan:

¿Cuándo se juegan los partidos de octavos de final de la Copa del Rey?

Martes, 13 de enero Cultural Leonesa - Athletic Club: 21:00 horas (CET)

RC Deportivo - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)

Real Sociedad - Osasuna: 21:00 horas (CET) Miércoles, 14 de enero Real Betis - Elche: 21:00 horas (CET)

Albacete - Real Madrid: 21:00 horas (CET)

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: 21:00 horas (CET) Jueves, 15 de enero Racing de Santander - FC Barcelona: 21:00 horas (CET)

Burgos CF - Valencia: 21:00 horas (CET)

Tal como viene sucediendo en anteriores ediciones, los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26, así como el resto de eliminatorias a excepción de semifinales, se disputarán a partido único. El club de menor categoría ejercerá siempre como local y, en caso de coincidencia de categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.