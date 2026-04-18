A qué hora es la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad y dónde ver hoy gratis por TV y en directo

Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en el Estadio de La Cartuja de Sevilla hoy sábado 18 de abril para medir sus fuerzas en la gran final de la Copa del Rey. Rojiblancos y 'txuri-urdin' se encuentran ante la posibilidad de conquistar el primer título de la temporada y tomar el relevo del FC Barcelona en el palmarés de campeones de la competición.

Sin apenas tiempo para digerir su histórica clasificación para semifinales de la Champions League, el Atlético vuelve a salir a escena con la posibilidad de volver a celebrar un título en el horizonte. La alta moral con la que los de Simeone afrontan el choque contrasta frontalmente con su estado de forma actual, registrando cinco derrotas en los últimos seis partidos disputados.

Tampoco llega en su mejor momento la Real Sociedad, aunque el equipo ha experimentado un notable crecimiento desde que Pellegrino Matarazzo tomó las riendas del equipo. Además, el último precedente entre ambos conjuntos sonrió a los rojiblancos, que se impusieron por 3-2 de la mano de un estelar Nico González.

El Atlético de Madrid celebra su última victoria contra la Real Sociedad / EFE

¿A qué hora se juega el Atlético - Real Sociedad de la final de la Copa del Rey?

El partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, correspondiente a la final de la Copa del Rey 2025/26, se disputará hoy sábado 18 de abril a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver la final de la Copa del Rey hoy gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Copa del Rey 2025/26 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar+, que cuenta con los derechos de la competición y emite el partido por el título a través de Movistar Plus+ (M7).

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