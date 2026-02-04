Los hermanos Williams resucitan a tiempo y llevan al Athletic a semifinales

Nico e Iñaki. Los hermanos Williams resucitaron en Mestalla para darle la victoria al Athletic, que estará en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. En un partido de mucho ritmo y lleno de alternativas, los 'leones' tiraron del manual de resistencia para continuar vivos en su competición predilecta.

Parecía que la mala dinámica en la Liga había quedado en un segundo plano. Mestalla se vistió de gala para recibir la visita de los ‘leones’, en un ambiente de día grande con motivo de los cuartos de final de la Copa del Rey. En cambio, Valverde sí era más consciente de la situación de su equipo y apostó por un once de teóricos suplentes.

La intensidad y el ritmo alto se impusieron desde los primeros minutos del encuentro. El centro del campo prácticamente no existía, con ambos equipos atacando de forma muy directa y generando llegadas con continuidad. Pero todo se alteró de un clamoroso error. Pasado el ecuador de la primera mitad, Sadiq se introdujo el balón en su propia portería en un intento de despeje en una falta lateral (0-1).

Este tanto no logró hundir a los locales, que, arropados por el habitual ambiente caldeado de Mestalla, comenzaron a acorralar al Athletic. Y otro error volvió a marcar la diferencia. Esta vez, Padilla perdió el control del balón y Sadiq no desaprovechó la oportunidad para empujarlo al fondo de la red y poner las tablas en el marcador (1-1).

En la segunda parte, el Athletic empezó a llevar el peso del juego ante un Valencia que se fue diluyendo sobre el terreno de juego. A quince minutos del final, una mano de Tárrega provocó un penalti, pero Jauregizar no pudo anotarlo gracias a una gran parada de Dimitrievski. Sin embargo, todavía quedaba un giro de guion prácticamente en los últimos minutos: un centro de Nico fue culminado por Iñaki Williams, desatando la locura y asegurando el pase del Athletic a las semifinales (1-2).