¿Hay VAR en la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26?

La Copa del Rey da paso a su segunda ronda de competición. Del martes 2 al jueves 4 de diciembre, los 56 equipos todavía en pie medirán sus fuerzas con el objetivo de seguir avanzando en firme hacia la conquista del codiciado trofeo.

Los primeros compases del torneo del K.O. cuentan con algunas novedades llamativas, como los criterios de proximidad geográfica para determinar los emparejamientos o la ausencia de Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid por su condición de participantes en la Supercopa de España. Entre todas ellas, sin embargo, destaca la no utilización del VAR, herramienta omnipresente en el fútbol actual.

El sistema de videoabitraje ha llegado para quedarse, y competiciones nacionales como LaLiga llevan utilizándolo en todos sus partidos sin excepción desde la temporada 2018-19. Sin embargo, no todas las competiciones en España cuentan con esta tecnología, destacando su ausencia en los primeros compases de la Copa del Rey.

El árbitro andaluz José Luis Munuera Montero observa una jugada en el monitor del VAR / Juanjo Martín / (EPA) EFE

La no implementación del VAR en la Copa del Rey responde a problemas logísticos, ya que los equipos de categorías más modestas no cuentan con el presupuesto necesario para poder albergar esta tecnología. Por ese motivo, la RFEF y el CTA optaron por suprimir el VAR en las primeras rondas, dónde mayor cantidad de clubes de menor categoría se concentran.

¿Cúando empieza a utilizarse el VAR en la Copa del Rey?

El VAR apareció por primera vez en Copa del Rey en la temporada 2018-19. La idea inicial era comenzar a implementar esta tecnología a partir de los cuartos de final, pero finalmente se optó por introducirla en octavos.

Desde ese momento hasta la actualidad, la tecnología de videoabitraje comienza a utilizarse en la Copa del Rey en los octavos de final. Dicho de otro modo, el VAR no ha estado presente en las tres primeras rondas de la competición.

¿Qué pasa cuándo un equipo de menor categoría se clasifica a octavos?

La decisión de comenzar a utilizar el VAR en rondas tan avanzadas responde, en parte, a la alta probabilidad de que los equipos más modestos ya estén eliminados.

Sin embargo, puede suceder -y ha sucedido- que alguno alcance estas instancias de la competición. En estos casos, la RFEF es la encargada de montar una unidad móvil para el uso del VAR.