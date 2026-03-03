¿Hay prórroga en la Copa del Rey?

La Copa del Rey 2025/26 ha llegado a su fase más decisiva. Las semifinales echan el cierre esta semana con la disputa de los partidos de vuelta de la penúltima ronda de la competición, dos encuentros que dictaminarán a los dos finalistas del torneo copero esta temporada. FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad entran a escena con todo por decidir y el pase a la final de La Cartuja, en juego.

Este martes es el turno del FC Barcelona, que disputa su encuentro de vuelta contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. Después de recibir una dolorosa goleada (4-0) en el partido de ida en el Metropolitano, los azulgranas llegan con nada que perder y todo por ganar en busca de una remontada para los libros de historia. El equipo de Hansi Flick contará con el apoyo de su público a favor, pero los colchoneros llegan con una renta más que cómoda para certificar su pase a la final sin sufrimiento.

Lamine Yamal quiere sacar toda la rabia y el talento para remontar / Dani Barbeito

Una vez decidido el primer finalista de la Copa del Rey 2025/26, este miércoles llegará el turno de la segunda eliminatoria de la competición. Tras el 0-1 conseguido por la Real Sociedad en San Mamés contra el Athletic Club, la eliminatoria llega a Anoeta con todo por decidir. Los donostiarras son favoritos para pasar de ronda, aunque los bilbaínos se hacen fuertes en el torneo copero y buscan remontar a su máximo rival en el derbi vasco.

¿Qué pasa si la eliminatoria termina en empate?

En el caso de que una eliminatoria de semifinales termine en empate, se procederá a jugar una prórroga entre ambos equipos. Este tiempo extra, como siempre, consistirá de dos periodos de 15 minutos cada uno, con un breve descanso entre ambos y sin valor doble de los goles marcados en campo contrario.

Los equipos tienen la oportunidad de desequilibrar la eliminatoria en esos 30 minutos adicionales, algo que otorga cierto margen a quienes llegan como favoritos pero se han visto forzados a disputar un tiempo extra. Si al finalizar la prórroga el marcador sigue empatado, el partido se decide mediante una tanda de penaltis. En esta tanda, cada equipo selecciona a cinco jugadores para lanzar un penalti alternando con el equipo contrario. El equipo que marque más penaltis de estos cinco será el ganador. Si después de estos cinco penaltis el marcador sigue empatado, se procede al sistema de "muerte súbita", donde se lanzan penaltis de uno en uno hasta que un equipo marque y el otro falle, determinando así al ganador.

