¿Hay prórroga en la Copa del Rey?

La Copa del Rey 2025/26 sigue avanzando en paso firme hacia su fase más decisiva. Con los cuartos de final superando su ecuador, esta noche se confirmará de manera oficial la identidad de tres de los cuatro semifinalistas, elenco que completará este jueves el ganador de la eliminatoria entre Real Betis y Atlético de Madrid.

El primer billete hacia las semifinales fue a parar a manos del Barça, que puso fin a la andadura del 'matagigantes' Albacete en el torneo del K.O. El conjunto azulgrana parecía haber sellado la eliminatoria de la mano de Lamine Yamal y Araujo, pero terminó sufriendo en la recta final ante un equipo que previamente había eliminado al Real Madrid y al Celta de Vigo.

En la noche de este miércoles llega el turno de Deportivo Alavés, Real Sociedad, Valencia y Athletic Club. Los cuatro equipos llegan decididos a obtener los dos billetes en juego, pero antes deberán afrontar 90 minutos de máxima tensión para intentar inclinar la balanza a su favor.

El Barcelona, primer clasificado para las semifinales de la Copa del Rey / Associated Press/LaPresse

¿Qué pasa si la eliminatoria termina en empate?

A diferencia de lo que sucede en la Supercopa de España, si una eliminatoria de la Copa del Rey acaba en empate tras los 90 minutos de tiempo regular se procede a jugar una prórroga. Este tiempo extra consta de dos periodos de 15 minutos cada uno, con un breve descanso entre ambos.

Durante estos 30 minutos adicionales, los equipos tienen la oportunidad de marcar para determinar un ganador, pero siempre completando la media hora extra.

Si al finalizar la prórroga el marcador sigue empatado, el partido se decide mediante una tanda de penaltis. En esta tanda, cada equipo selecciona a cinco jugadores para lanzar un penalti alternando con el equipo contrario.

El equipo que marque más penaltis de estos cinco será el ganador. Si después de estos cinco penaltis el marcador sigue empatado, se procede al sistema de "muerte súbita", donde se lanzan penaltis de uno en uno hasta que un equipo marque y el otro falle, determinando así al ganador.