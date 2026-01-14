¿Por qué hay tanta niebla en el Albacete-Real Madrid?: "No vemos a los jugadores"

El duelo de octavos de final de la Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid, que se está disputando este miércoles 14 de enero en el estadio Carlos Belmonte, ha empezado con un escenario atípico: una densa niebla cubre el terreno de juego, dificultando la visibilidad, justo en el minuto 10 del encuentro, con el juego parcialmente cubierto por esta capa blanca.

Este fenómeno meteorológico obliga a los jugadores a ajustar su juego, ya que la percepción de los compañeros y de la trayectoria del balón se ve afectada, y también genera un reto adicional para los porteros y árbitros, que deben mantener la concentración al máximo. Si los porteros avisan al árbitro de que no tienen visibilidad, deberán parar el juego.

Ya en el minuto 30 de partido, están estudiando la posibilidad de cambiar el balón blanco por uno naranja, para mejorar la visibilidad del esférico. Incluso los comentaristas de RTVE, en la 1, han afirmado "que no ven a los jugadores", durante la retransmisión. Una situación muy graciosa en medio del encuentro.

La niebla en Albacete

La niebla en Albacete, especialmente en invierno, no es algo completamente excepcional. La ciudad está situada en la llanura manchega a unos 700 metros sobre el nivel del mar, y su clima es continental: inviernos fríos y con noches largas, donde la temperatura puede bajar considerablemente durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Cuando el aire frío se combina con la humedad del suelo, que puede provenir de lluvias recientes o de la condensación en la vegetación y el terreno, se produce la condensación del vapor de agua en pequeñas gotas suspendidas en el aire, generando niebla.

Este fenómeno se intensifica en zonas planas y abiertas, como el entorno del Carlos Belmonte, donde la falta de barreras naturales permite que la niebla se acumule y permanezca durante varias horas, afectando incluso a los eventos deportivos.

El Madrid se la juega

En lo estrictamente deportivo, el Real Madrid afronta el partido con algunas novedades, incluido el debut de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, mientras que Thibaut Courtois no forma parte de la convocatoria y será Andriy Lunin quien defienda la portería blanca. Además, dos jugadores del filial, como Cestero y Jiménez completan el once.