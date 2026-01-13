Griezmann eclipsa a Julián y rescata al Atlético

Ni Baena, ni Giuliano ni un gris Julián Álvarez. Tuvo que ser Antoine Griezmann quien rescatara al Atlético de Madrid en Riazor, donde el Deportivo plantó cara al conjunto rojiblanco. Dominaron, pero no fueron extremadamente superiores los de Diego Simeone, que se toparon con la madera en hasta dos ocasiones antes de que el internacional francés sacase a relucir toda su calidad en una falta directa que clavó en la escuadra de la portería de Parreño. Con eso, con lo mínimo, bastó para que el Atlético esté en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Dos palos en 45 minutos

No era un escenario sencillo para el Atlético de Madrid, que visitaba en Riazor a uno de los candidatos al ascenso en LaLiga Hypermotion. Lograron los rojiblancos apagar la emoción de la grada a base de dominio y de llegadas en los primeros minutos de juego. Avisó muy pronto Julián con un cabezazo que atrapó fácil Germán Parreño y la más clara la tuvo Ruggeri. El lateral italiano se topó con la madera en un potente disparo con la pierna mala.

Poco a poco se fue desinflando el cuadro de Simeone, algo plano en ataque y sufriendo atrás, lo que obligó a Musso a intervenir para evitar el 1-0 de Zakaria, a centro de Mella con un duro cabezazo que sacó el meta a bocajarro. A quien no estaba encontrando el Dépor era a Mario Soriano, pieza determinante en la competición liguera.

Tras una serie de intentos posteriores de Álex Baena y de Julián Álvarez en una falta directa desviada, el Atlético volvería a encontrarse con el palo. Esta vez fue Griezmann quien, con un latigazo desde la frontal, la mandó al larguero para fortuna de los gallegos, que se veían con serias opciones al descanso.

Delicia de Griezmann

Con la misma intensidad que en la primera mitad arrancó el Atlético la segunda parte. Le faltó, eso sí, precisión en los últimos metros, con Julián Álvarez muy lento en sus movimientos y en la toma de decisiones. Pese a ello, fue Musso quien se llevó un gran susto en un disparo a la media vuelta de Zakaria que no llegó a remachar Herrera en boca de gol por centímetros.

Perdonó el Dépor, pero no lo hizo Griezmann pasada la hora de juego. El francés se colocó el guante en su bota izquierda y, en un gesto de calidad inigualable, mandó a la escuadra una falta directa desde la frontal. No necesitó potencia, tampoco buscó ningún rebote o hueco en la barrera. Simplemente dio un pase a la red ante el que nada pudo hacer Germán.

Tardó poco en reaccionar el Dépor, que para nada se vino abajo con el 0-1 en contra. Alti lo probó desde lejos y la entrada de Yeremay, en el 66', revolucionó a la grada de Riazor. Solo con su presencia se respiraba un ambiente diferente en A Coruña.

A punto estuvo de aprovecharlo Mulattieri a la salida de un córner, pero su testarazo no cogió portería con Musso mirando la trayectoria del balón; como tampoco tuvo precisión Alti en una volea lejanísima, en lo que fue el último intento de un Deportivo que luchó hasta el final pero que sucumbió frente a un Atlético de Madrid que ya está en cuartos de final.