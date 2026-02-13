Grave error de Martínez Munuera en el acta del Atlético - Barça

Aunque en la previa se intuía un duelo equilibrado y cargado de tensión, la realidad fue muy distinta. El Atlético de Madrid se impuso con claridad al FC Barcelona, especialmente gracias a una primera parte memorable para la afición colchonera. El conjunto rojiblanco firmó un vendaval ofensivo y anotó cuatro goles antes del descanso, con Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez como grandes protagonistas.

Pero también tuvo protagonismo la actuación arbitral de Juan Martínez Munuera sobre el césped y de Pablo González Fuertes en el VAR. Ya en la segunda parte, el colegiado valenciano perdonó la expulsión de Giuliano Simeone tras una dura entrada sobre Baldé, pero la acción más polémica fue el gol anulado a Pau Cubarsí.

Después de más de seis minutos de revisión, Martínez Munuera decidió anular el tanto a instancias del VAR. La jugada resultó muy ajustada, y la prolongada revisión solo logró aumentar la incertidumbre y el malestar entre los jugadores afectados. Fue un momento clave que pudo haber marcado un giro en la eliminatoria para el Barça, pero que finalmente se convirtió en el centro de la polémica.

Poco después y durante el transcurso del partido, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) emitió un comunicado en el que explicó que el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT) falló "al detectar una situación de mucha densidad de jugadores" y es por ello que "el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta".

Sin embargo, las acciones más controvertidas no se quedaron ahí. Juan Martínez Munuera también cometió un grave error en el acta del encuentro entre Atlético y Barça. En el documento del árbitro, aparece que Giuliano Simeone fue el tercer goleador rojiblanco, cuando en realidad fue Lookman quien anotó el 3-0. Se trata de un fallo significativo, ya que el delantero argentino únicamente inició la jugada.

El error en el acta de Martínez Munuera no afecta al resultado final y puede ser corregido, pero se suma a la lista de equivocaciones que viene acumulando el colectivo arbitral, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Desde decisiones polémicas en el VAR hasta fallos en la documentación oficial, los árbitros están siendo protagonistas involuntarios en las últimas horas...