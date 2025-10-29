Goleadas y cero sorpresas para los Primera en la jornada copera

Día sin complicaciones para los equipos de Primera en la Copa del Rey. El Elche, por ejemplo, cumplió el pronóstico y venció con solvencia por 0-4 a la Unión Deportiva Los Garres, un animoso rival pero que no pudo evitar que se notara la diferencia de categorías entre ambos conjuntos en este duelo de la primera eliminatoria.

El conjunto franjiverde, que milita en Primera División, impuso su indudable mayor potencial sobre un conjunto de Preferente Autonómica, la sexta categoría estatal, aunque no fue hasta el tramo final de la primera parte cuando decantó claramente el choque a su favor.

Por su parte, Osasuna también impuso la lógica y goleó a un Sant Jordi (0-5) que resistió la primera media hora en el marcador. El dominio fue absoluto por parte de un Osasuna que veía debutar con el primer equipo a cuatro jugadores: Martín Pedroarena, Echegoyen, Jon García y Asier Osambela.

Un balón profundo a Pedroarena en el costado derecho terminó por provocar una pena máxima que el delantero catalán transformaría en el primer tanto de la tarde. El gol visitante supuso un golpe muy duro para los rojinegros, que bajaron los brazos durante varios minutos y se encontraron con el segundo gol de Raúl García, en este caso con un disparo lateral que se ayudó del poste para besar la red.

En la segunda mitad insistió en la búsqueda del hat-trick, y tuvo el premio del tercer gol a la hora de juego tras el regalo que le hizo Echegoyen, quien estuvo al nivel de la oportunidad que le dio Lisci. Una vez sentenciada la eliminatoria, el entrenador de Osasuna rotó y dio entrada a jugadores importantes como Budimir o Rubén García, protagonistas del cuarto gol rojillo.

DE SEIS EN SEIS

También goleó un Rayo Vallecano (1-6) que estuvo en desventaja los primeros minutos del partido ante el Yuncos. Fran Pérez se encargó de dar la vuelta al resultado con un hat-trick. Gumbau, Trejo y Camello completaron el triunfo.

Mismo número de goles marcó el Villarreal en su visita al Ciudad de Lucena (0-6). Oluwaseyi fue el hombre que llevó el ritmo del encuentro y firmó tres goles. También marcaron Ilias Akhomach, Mikautadze y Comesaña para sellar la clasificación.