Furor en redes por la narración del gol del Albacete de Juan Carlos Rivero: "Tarda 6 segundos en narrar el gol"

El Albacete logró la épica en el minuto 94. Jefté recogió un balón en el centro del campo, se la tiró larga, y tras un rebote en un primer intento de disparo, anotó el 3-2 en el marcador. Un gol que significaba la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey y, por tanto, la eliminación del Real Madrid en el segundo partido copero que disputaban.

El conjunto dirigido por Alberto González, le comió la tostada a Álvaro Arbeloa, que recién había cogido las riendas del Real Madrid, tras la destitución de Xabi Alonso. Fue un partido loco, con muchos goles y con incertidumbre, debido a que el gol del 'Alba' llegó tras el empate de Gonzalo en el minuto 91.

Indignación por 'el despiste' de Juan Carlos Rivero

Sin embargo, la narración del segundo gol de Jefté no terminó de convencer al aficionado español, ni al público del Albacete. Juan Carlos Rivero, periodista y narrador de RTVE, tardó hasta 6 segundos en narrar un gol. Fue una locución muy extraña, como si no hubiese visto el gol o no se lo creyera. El comentarista se quedó totalmente paralizado en un primer instante cuando vio que era gol del Albacete. Hay una pausa, una expresión de sorpresa y luego ya canta el tanto, pero tarda varios segundos.

La narración venía derivada del gol de Gonzalo, donde Juan Carlos Rivero cantó un gol como si le fuera la vida, el del Madrid, y el otro, como si fuera lo contrario. Un gol que no quería ni cantar: "Vamos a ver, es gol", dice incrédulo, después de unos segundos de silencio sepulcral.

Las redes estallaron tras la narración del gol, considerando que no se ajustaba a la importancia del gol. "Es que es malísimo, se equivoca constantemente, dice cosas random cuando claramente ha pitado u ocurrido otras cosas... yo de verdad que no entiendo como ha vivido tanto de esto", decía un aficionado. "Porque aunque narrando partidos es horrendo... Luego en la práctica es un gran periodista y es director de deportes en RTVE....se autoasigna el mismo....", escribía otro en X.

"Lo siento por los aficionados del Albacete que han tenido que sufrir cómo Juan Carlos Rivero no ha narrado prácticamente un gol HISTÓRICO. Qué pena cuando dan los partidos en RTVE y hay que escuchar a este hombre que no puede ocultar su madridismo...", decía.

Años de experiencia

No es la primera vez que Juan Carlos está en el foco de las críticas. Es el encargado de narrar los partidos de la selección española y habitualmente comete errores de locución.

Sin embargo, Juan Carlos Rivero lleva varias décadas trabajando como narrador y periodista deportivo, especialmente en Televisión Española (TVE). Su trayectoria está estrechamente vinculada a la retransmisión de partidos de fútbol y otros eventos deportivos desde finales de los años 80. Muchos años de experiencia.