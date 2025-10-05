¿Cuál es el formato del sorteo de la Copa del Rey 2025/26? Condicionantes y posibles cruces

El pistoletazo de salida de la Copa del Rey 2025/26 está a la vuelta de la esquina. Una vez se celebre el sorteo de este lunes 6 de octubre, los 112 equipos que disputarán la primera ronda conocerán a su primer rival en el torneo del K.O, que esta temporada viene con algunas novedades llamativas.

A pesar de que son 116 los equipos que participarán en la presente edició de la Copa del Rey, sólo 112 formarán parte del primer sorteo de la competición. Esto se debe a que Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid están exentos de participar en las dos primeras rondas por su condición de participantes en la Supercopa de España.

Una vez sorteados los emparejamientos, la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 arrancará el próximo martes 28 de octubre y se extenderá hasta el jueves 30. A pesar de que se realizará un sorteo para determinar los cruces, este cuenta con algunos condicionantes.

¿Qué equipos jugarán la Copa del Rey 2025/26?

Primera División: Alavés, Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona Celta, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna, Oviedo, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal.

Segunda División: Albacete, Almería, Andorra, Burgos, Cádiz, Castellón, Ceuta, Córdoba, Cultural, Deportivo, Eibar, Granada, Huesca, Las Palmas, Leganés, Málaga, Mirandés, Racing, Real Valladolid, Sporting, Zaragoza.

Primera Federación: Antequera, Arenas, Avilés, Cacereño, Cartagena, Eldense, Europa, Ferrol, Guadalajara, Mérida, Nástic, Ponferradina, Pontevedra, Real Murcia, Sabadell, Tarazona, Talavera, Tenerife, Teruel, Torremolinos, UD Ibiza.

Segunda Federación: Antoniano, Astorga, Atlético Baleares, Ávila, Cacereño, Ebro, Estepona, Extremadura, La Unión, Langreo, Lorca Deportiva, Mutilvera, Náxara, Navalcarnero, Numancia, Poblense, Puente Genil, Quintanar del Rey, Rayo Majadahonda, Real Jaén, Reus, RSD Alcalá, Sámano, Sant Andreu, SD Logroñés, Torrent, UD Logroñés, UD Ourense, UCAM, Utebo.

Tercera Federación: Azuaga, Caudal, CD Roda, Cieza, Constancia, Egüés, Lucena, Portugalete, Tordesillas, Tropezón, UD San Fernando.

Copa Federación: Ourense CF, Atlètic Lleida, Orihuela, Toledo.

Regional: Los Garres, Palma del Río, Maracena, Yuncos, Inter Valdemoro, Atlètic Sant Just, Sant Jordi, Negreira, Puerto de Vega, Getxo.

¿Cual es el formato del sorteo de la Copa del Rey 2025/26?

La esencia de la Copa del Rey radica en enfrentar a equipos más 'humildes' del fútbol español contra la élite. De este modo, siempre que sea posible, los equipos de menor categoría quedarán emparejados con los de mayor categoría. Como ejemplo práctico, los equipos procedentes del fútbol regional saben con total seguridad que se enfrentarán a un equipo de Primera División.

Las eliminatorias son a partido único, y el club de menor categoría ejercerá siempre como local. Si se diese el caso de que ambos rivales comparten categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

La gran novedad introducida respecto a ediciones anteriores es la introducción de un criterio de proximidad geográfica que dividirá a los equipos en cuatro grupos diferentes, lo que reduce aún más el abanico de posibles rivales a los que puede enfrentarse cada uno de los 112 participantes en primera ronda.