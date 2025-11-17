La final de Copa seguirá en La Cartuja las próximas tres temporadas

La RFEF se reunió este lunes en un hotel de Sevilla -el Eurostars Torre Sevilla- para celebrar una nueva Junta Directiva. En este encuentro se decidió prolongar durante, al menos, tres temporadas más la utilización del Estadio de La Cartuja como sede de la final de la Copa del Rey, tal como desveló el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

"Curiosamente coincide esta Junta de la RFEF para adjudicar, los próximos tres años, la final de la ansiada y solicitada Copa del Rey. La temporada 2025/26, la final será en La Cartuja, igual que los años 2027 y 2028", expresó Louzán en su comparencia en el evento.

Por tanto, la edición del próximo mes de abril será ya la séptima consecutiva en este recinto. Desde la temporada 2018-19, el estadio sevillano ha acogido todas las finales del torneo. Sumando la celebrada previamente en el Benito Villamarín en 2017-18, Sevilla encadenará diez años consecutivos actuando como anfitriona de uno de los partidos más destacados del fútbol español.

VARIAS CANDIDATURAS... PERO OTRA VEZ, SEVILLA

A lo largo de las seis finales ya disputadas en La Cartuja, han levantado el título Real Sociedad, Barcelona, Betis, Real Madrid, Athletic Club y nuevamente el Barça el pasado año. Rafael Louzán, presente en el acto junto a Moreno y Sanz, confirmó que la ciudad volverá a ser sede del duelo decisivo en las tres próximas campañas.

El presidente de la Federación agradeció la colaboración institucional para lograr este acuerdo. Recordó que se abrió un proceso para que distintas ciudades presentaran su candidatura y que la propuesta sevillana resultó elegida. Subrayó también que el hecho de que el Real Betis utilice actualmente las instalaciones garantiza que el estadio se mantenga en perfectas condiciones para la final de abril.

Además, están en marcha diversas mejoras en el entorno de La Cartuja, aprovechando que el recinto será una de las sedes del Mundial de 2030. La Federación considera que este acuerdo representa el mejor escenario posible para la Copa del Rey, tanto por proyección como por satisfacción de patrocinadores.

Según Louzán, la competición vive uno de sus momentos de mayor visibilidad y la organización está convencida de que la colaboración con Sevilla y Andalucía fortalecerá aún más el torneo en los próximos años.