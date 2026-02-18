La final de la Copa de Rey ya tiene fecha: será el 18 de abril

Ya hay fecha oficial para la final de la Copa del Rey 2025/26. La RFEF ha anunciado este lunes la fecha y la hora del gran partido del torneo del 'KO' en España. Será el sábado 18 de abril a partir de las 21:00, hora peninsular, en el estadio de la Cartuja, en Sevilla.

El actual feudo del Real Betis albergará por séptimo año consecutivo el encuentro del que saldrá el vencedor de la competición con más historia del fútbol español.

Según asegura la Federación en su comunicado, " la disputa en fin de semana del encuentro facilitará el desplazamiento de los aficionados, garantizando el apoyo a los equipos finalistas y el colorido en las gradas característico de un gran espectáculo como el que se vivirá en la capital hispalense".

Cambio de fecha por la Feria de Abril

La fecha definitiva de la final de Copa ha sido foco de polémica desde hace semanas, ya que la previsión inicial de este partido coincidía con la Feria de Abril, un acontecimiento muy importante en la ciudad de Sevilla que, además, exigía a las fuerzas de seguridad estar enfocadas en este evento, lo que podría comportar problemas de seguridad.

Además, el partido no podía ser un jueves debido a que el Real Betis tiene esos días reservados para los partidos eliminatorios de la Europa League, competición en la que participa esta temporada.

Confirmada la fecha y la hora de la final de la Copa del Rey 2025/26 / RFEF

"Un mes de abril de 1903 vivió el comienzo y la primera final del Campeonato de España-Copa de SM el Rey, que 123 años después suele reservar este mes para la disputa del encuentro que decide el título de campeón, aunque esta temporada será la primera en la centenaria historia del torneo que la Copa del Rey Mapfre viva su desenlace un día 18 de abril, marcado ya como una de las grandes fechas de esta apasionante temporada deportiva", añade el comunicado de la RFEF.

Los finalistas, la primera semana de abril

Aún faltan por dilucidar los dos participantes en esta final. Por un lado, FC Barcelona y Atlético de Madrid jugarán la vuelta de las semifinales del torneo el 3 de abril a las 21:00h tras una contundente victoria del equipo del Cholo Simeone en el Metropolitano.

Noticias relacionadas

Por el otro lado, un día más tarde, el miércoles 4 a la misma hora, Real Sociedad y Athletic Club se jugarán la plaza restante en el partido en Anoeta tras un resultado más ajustado, ya que los de Matarazzo se llevaron la victoria por la mínima (0-1) en San Mamés.