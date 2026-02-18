COPA DEL REY
La final de la Copa de Rey ya tiene fecha: será el 18 de abril
La RFEF ha anunciado oficialmente que la final de la competición del 'KO' será el sábado 18 de abril en Sevilla
Ya hay fecha oficial para la final de la Copa del Rey 2025/26. La RFEF ha anunciado este lunes la fecha y la hora del gran partido del torneo del 'KO' en España. Será el sábado 18 de abril a partir de las 21:00, hora peninsular, en el estadio de la Cartuja, en Sevilla.
El actual feudo del Real Betis albergará por séptimo año consecutivo el encuentro del que saldrá el vencedor de la competición con más historia del fútbol español.
Según asegura la Federación en su comunicado, " la disputa en fin de semana del encuentro facilitará el desplazamiento de los aficionados, garantizando el apoyo a los equipos finalistas y el colorido en las gradas característico de un gran espectáculo como el que se vivirá en la capital hispalense".
Cambio de fecha por la Feria de Abril
La fecha definitiva de la final de Copa ha sido foco de polémica desde hace semanas, ya que la previsión inicial de este partido coincidía con la Feria de Abril, un acontecimiento muy importante en la ciudad de Sevilla que, además, exigía a las fuerzas de seguridad estar enfocadas en este evento, lo que podría comportar problemas de seguridad.
Además, el partido no podía ser un jueves debido a que el Real Betis tiene esos días reservados para los partidos eliminatorios de la Europa League, competición en la que participa esta temporada.
"Un mes de abril de 1903 vivió el comienzo y la primera final del Campeonato de España-Copa de SM el Rey, que 123 años después suele reservar este mes para la disputa del encuentro que decide el título de campeón, aunque esta temporada será la primera en la centenaria historia del torneo que la Copa del Rey Mapfre viva su desenlace un día 18 de abril, marcado ya como una de las grandes fechas de esta apasionante temporada deportiva", añade el comunicado de la RFEF.
Los finalistas, la primera semana de abril
Aún faltan por dilucidar los dos participantes en esta final. Por un lado, FC Barcelona y Atlético de Madrid jugarán la vuelta de las semifinales del torneo el 3 de abril a las 21:00h tras una contundente victoria del equipo del Cholo Simeone en el Metropolitano.
Por el otro lado, un día más tarde, el miércoles 4 a la misma hora, Real Sociedad y Athletic Club se jugarán la plaza restante en el partido en Anoeta tras un resultado más ajustado, ya que los de Matarazzo se llevaron la victoria por la mínima (0-1) en San Mamés.
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- Benfica - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de la Champions League
- El CTA admite un posible error arbitral en el Girona - Barça
- Manolo Lama, contundente: 'Flick se ha vuelto loco
- Míchel opina sobre el pisotón de Echeverri a Koundé: 'Va al juego. Si pita falta en el campo vale, pero si entra el VAR, me parece un error
- Iturralde, tras los fallos garrafales de Soto Grado en el Girona - Barça: 'El CTA lo tiene que explicar
- El exárbitro Estrada Fernández, indignado tras la polémica del Girona-Barça: 'Se amenazó a los árbitros
- Contundente mensaje de Raphinha: 'Es duro jugar cuando las reglas son diferentes si es a favor o en contra