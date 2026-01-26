La final de la Copa del Rey cambiará de fecha: ya está confirmado

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha confirmado el cambio en la fecha de la final de la Copa del Rey, inicialmente prevista para el 25 de abril, que probablemente se adelantará al fin de semana anterior.

El dirigente, minutos antes de participar en una sesión en la Universidad de Navarra sobre gestión y liderazgo, ha declarado que todo apunta a que la final copera se adelantará por una cuestión de orden público y de ocupación en la ciudad de Sevilla, que acogerá el partido.

Esta medida busca facilitar las condiciones de trabajo y habitabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como de las aficiones.

La decisión final está pendiente de ajustar algunos detalles, principalmente debido a que el Real Betis, que juega en el estadio de la final, disputa tres competiciones: LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League. Esto obliga a buscar las combinaciones adecuadas para la preparación del estadio. Desde la federación destacan que hay buen entendimiento y colaboración con LaLiga para encontrar la mejor alternativa.

En cuanto a la controversia con el colectivo arbitral, el presidente de la RFEF ha defendido con rotundidad el nivel de los colegiados españoles.

Ha asegurado que, aunque siempre hay margen de mejora, el nivel general es excelente y ha vuelto a reiterar que "el nivel de los árbitros y árbitras del fútbol español es magnífico". Además, ha sugerido que a veces los equipos y entrenadores buscan "más la excusa que otra cosa cuando hay una derrota".

La federación se muestra satisfecha con el camino emprendido y subraya que el arbitraje español cuenta con los sistemas tecnológicos más avanzados del mundo, gracias en parte al esfuerzo de los clubes profesionales.

Preguntado por la posible inhabilitación del presidente de LaLiga, Javier Tebas, el mandatario federativo ha evitado pronunciarse sobre cuestiones que "forman parte de otro ámbito". En su lugar, ha elogiado el extraordinario trabajo realizado y el entendimiento actual entre ambas instituciones, afirmando que "la estabilidad genera confianza" y que Tebas "ha contribuido mucho para ello".

Esta colaboración, según ha explicado, ha permitido vender los derechos de televisión mucho mejor, lo que propiciará ingresos superiores a los 6 millones de euros más por la Copa del Rey.

También ha destacado la creación de un nuevo producto televisivo para la Primera RFEF, con más de catorce operadores, y la mejora de la calidad del fútbol femenino con el 'Football Video Support' para la Liga F.