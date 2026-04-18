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Final de Copa del Rey, en directo: última hora del Atlético - Real Sociedad en Sevilla, hoy en vivo

Sigue en directo la última hora del Atlético - Real Sociedad de la final de la Copa del Rey 2025-26 en el estadio de La Cartuja de Sevilla

A qué hora se juega la final de la Copa del Rey y dónde ver gratis y por TV

Aficionados de la Real sociedad animan el ambiente en Sevilla a la espera del encuentro donde se disputa la Copa del Rey.

Aficionados de la Real sociedad animan el ambiente en Sevilla a la espera del encuentro donde se disputa la Copa del Rey. / María José López / Europa Press

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

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