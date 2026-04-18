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COPA DEL REY
Final de Copa del Rey, en directo: última hora del Atlético - Real Sociedad en Sevilla, hoy en vivo
Sigue en directo la última hora del Atlético - Real Sociedad de la final de la Copa del Rey 2025-26 en el estadio de La Cartuja de Sevilla
A qué hora se juega la final de la Copa del Rey y dónde ver gratis y por TV
¡Buenos días! Nos espera una noche apasionante con la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que se disputa en La Cartuja a partir de las 21:00 h. Toda la previa y la última hora, aquí. ¡Vamos!
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