Final Copa del Rey 2026: calles cortadas y afectaciones al tráfico en Sevilla

No es un día cualquiera en Sevilla. Esta noche se juega la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Ambos equipos llegan en su mejor momento, pero solo uno podrá alzar la ansiada copa en La Cartuja. Las aficiones de ambos conjuntos se han volcado y se han movilizado a Sevilla para disfrutar de una gran jornada de fútbol.

Como ya es habitual en las últimas finales, la ciudad se ve afectada por el partido, especialmente por los cortes de tráfico en las zonas más próximas a la Isla de la Cartuja, ya que se espera un gran movimiento de aficionados desde primera hora de la mañana.

Por esta razón, el Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado un plan de movilidad que comenzará a aplicarse durante la jornada del sábado, con el objetivo de establecer restricciones progresivas en función de la densidad de público.

A pesar de que el dispositivo ya está en marcha desde ayer por la tarde, el momento más decisivo será a partir de las 11:00 horas de la mañana, debido a que ya se comenzarán los cortes progresivos en La Cartuja, coincidiendo con la llegada de aficionados.

El Atlético de Madrid celebra su última victoria contra la Real Sociedad / EFE

Sin embargo, a las 14:00 horas se llevará a cabo el corte total en la zona de Sevilla Tech Park, una de las zonas más recurrentes. Además, se habilitarán varias zonas de aparcamiento, aunque serán limitadas.

Aparcamientos oficiales y especiales

P1 (Las Moreras, fachada este): vehículos acreditados por la RFEF y también zona para personas con movilidad reducida (PMR).

P2 (fachada sur): reservado para vehículos de emergencias y policiales.

Afición del Atlético de Madrid

Autobuses: Parque del Alamillo.

Vehículos privados: Parking P7.

Accesos: Puente del Alamillo.

Afición de la Real Sociedad

Autobuses: Bancada de la Expo 92, junto a la FAN ZONE (zona sur).

Vehículos privados: misma zona, continuación hacia el sur.

No obstante, las autoridades recomiendan llegar a La Cartuja en transporte público. Tussam aumentará el servicio en las líneas C1, C2 y 2, que ofrecen conexión directa con el estadio desde zonas clave como Santa Justa, Nervión, Triana, Macarena o el Prado de San Sebastián.

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Los taxis también contarán con su parada principal en la calle Américo Vespucio, con recorridos definidos de acceso y salida a través de la Isla de la Cartuja.