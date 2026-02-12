La Copa del Rey 2025/26 está llegando a su fase final. Después de vivir eliminatorias emocionantes y dejar a algunos de los mejores equipos de la competición por el camino, el torneo copero ha abierto el telón de las semifinales con todo por decidir. FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club se disputan estos días el pase a la final de La Cartuja, que volverá a acoger el último partido de la Copa del Rey una temporada más.

A pesar de tratarse de una fecha tan señalada, la fecha de la final de la Copa del Rey es todavía una incógnita. Este año, el Real Betis ha acogido La Cartuja como su estadio para los partidos como local debido a las reformas que el club está haciendo en el Benito Villamarín, su campo habitual. Esto genera una problemática con la RFEF, que debe ajustar plazos para que el césped del estadio pueda encontrarse en las mejores condiciones una vez llegue el momento de disputarse el partido final.

Lamine Yamal, durante las semifinales de Copa ante el Atlético / EFE

El desconcierto es general en la Federación Española, como ha confirmado estas últimas horas su presidente, Rafael Louzán. "Por primera vez en ese campo está jugando el Betis, tanto Liga como competición europea y estamos viendo si el mejor horario sería el sábado por la noche o el domingo a las 4 de la tarde, o a las 5 que es el margen de maniobra que tenemos", ha admitido Louzán en Bruselas tras el 50º Congreso de la UEFA.

Además de la problemática causada por los partidos del Real Betis, también se encuentra el partido que la selección española femenina debe disputar el sábado 18 de abril. "No debemos restar importancia ni a una ni a otra cosa. Vamos a conjugar las dos cosas. Para las aficiones quizás es mejor el sábado, pero también tenemos que estudiar el tema televisivo, que están los derechos de una teleoperadora importante. Hay que intentar cuadrar todo", apuntó Louzán.

¿Cuándo es la final de la Copa del Rey 2025/26?

La final de la Copa del Rey 2025/26 no tiene una fecha definida. La RFEF está barajando la opción de disputar el partido el sábado 18 de abril por la noche o el domingo 19 de abril sobre las 16:00 o 17:00 horas de la tarde. En todo caso, La Cartuja acogerá el encuentro ese mismo fin de semana, con la duda de si el partido se jugará el sábado o el domingo.

En SPORT les mantendremos actualizados de todas las novedades respecto a la final de la Copa del Rey, cómo conseguir entradas y dónde ver el partido final del torneo del K.O.