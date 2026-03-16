Fiebre rojiblanca por la final de la Copa del Rey: 54.385 socios del Atlético solicitan entrada para La Cartuja

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ya se vive con enorme expectación entre la afición rojiblanca. El club madrileño confirmó en un comunicado oficial que 54.385 socios solicitaron una entrada para el partido del próximo sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, una cifra que refleja la ilusión de los 'colchoneros' por conquistar la Copa. El Atlético no levanta el trofeo desde la histórica final de 2013 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que se saldó con victoria en la prórroga para los rojiblancos. Desde entonces han pasado trece temporadas en las que el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone no ha vuelto a disputar la final del torneo del KO.

La demanda supera ampliamente el número de localidades disponibles para los aficionados del Atlético. El club contará con 25.680 entradas de aforo general, de las cuales 21.828 estarán destinadas a socios. El resto se repartirá entre compromisos y otras asignaciones. Dentro del cupo para socios, 20.618 localidades serán para el público general, además de 1.050 reservadas para peñas oficiales y 160 destinadas a socios con movilidad reducida y sus acompañantes.

Para gestionar la elevada demanda, el club ha organizado las solicitudes en 28.763 agrupaciones, formadas por socios inscritos de manera individual o en grupos de hasta seis personas. El criterio para la asignación será la antigüedad, ya sea individual o mediante la media de los miembros de cada grupo.

El primer corte ya está definido: las agrupaciones con una antigüedad igual o superior a 15,79 años tendrán inicialmente derecho a una entrada. A partir del 23 de marzo, los socios seleccionados recibirán las instrucciones por correo electrónico para elegir localidad y formalizar la compra de manera online. En caso de que haya renuncias o entradas no adquiridas, estas se ofrecerán a las siguientes agrupaciones en el orden establecido.

Casi el doble de solicitudes que la Real Sociedad

La diferencia de demanda con la afición rival también evidencia la enorme movilización rojiblanca. En la Real Sociedad fueron 28.931 socios los que solicitaron entrada para la final, lo que representa aproximadamente el 88% de su masa social, pero 25.454 menos que en el caso del Atlético.

En cuanto a los precios fijados por la Real Federación Española de Fútbol, las entradas en la zona destinada a la afición del Atlético oscilan entre los 89 y los 259 euros, dependiendo de la ubicación en el estadio sevillano. Las localidades situadas en el fondo central son las más caras, mientras que las zonas altas detrás de portería ofrecen las opciones más económicas. También existen algunos asientos con visibilidad reducida a precios inferiores.

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Ante la enorme expectación, el club rojiblanco también estudia alternativas para quienes no puedan viajar a Sevilla. Si se obtiene la autorización necesaria, el Riyadh Air Metropolitano abrirá sus puertas para que los aficionados puedan seguir la final en pantallas gigantes. Cuando finalice el periodo de asignación de entradas para La Cartuja, se informará de las condiciones para ver el partido en el Metropolitano.