Dónde están las fan zones de Atlético y Real Sociedad en Sevilla y cómo llegar a La Cartuja para la final de la Copa del Rey

Este sábado 18 de abril la ciudad de Sevilla se convertirá en el epicentro de una gran fiesta del fútbol. Real Sociedad y Atlético de Madrid se verán las caras en la final de la Copa del Rey, a las 21:00, en el Estadio de la Cartuja. Una final esperada para ambas aficiones. La Real Sociedad no levanta un título desde que conquistó la Copa del Rey 2019-20, cuya final se disputó en 2021. Desde entonces han pasado aproximadamente cinco años sin volver a celebrar un trofeo. En total, el conjunto donostiarra cuenta con 3 Copas del Rey en su palmarés (1909, 1987 y 2020).

Por su parte, el Atlético de Madrid ganó su último título en la temporada 2020-21, cuando se proclamó campeón de LaLiga. Al igual que la Real, lleva alrededor de cinco años sin levantar un trofeo. En cuanto a la Copa del Rey, el conjunto rojiblanco suma 10 títulos, siendo el último en 2013.

Una gran fiesta: 'fan zones' y conciertos

La Real Federación Española de Fútbol repartirá más de 52.000 entradas para las aficiones de ambos equipos. Durante la reunión operativa, celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se ha decidido que "cada uno de los finalistas reciba 25.680 entradas del aforo general". En total, supone alrededor del 80% de la capacidad de este estadio sevillano, que estrenó imagen en la pasada edición de la Copa del Rey tras las obras de reforma.

Sin embargo, a las afueras del estadio, se espera más de 50.000 aficionados entre dentro y fuera del estadio. Los seguidores del Atlético de Madrid tendrán su 'fan zone' en el parking de Las Moreras, junto al parque del Alamillo, según han detallado desde la Real Federación Española de Fútbol.

Por su parte, los aficionados de la Real Sociedad se congregarán ese sábado en la avenida de Carlos III, en el entorno del apeadero de La Cartuja, tal como han explicado estas mismas fuentes oficiales.

Si acudes a Sevilla para disfrutar del partido fuera del estadio, dispondrás músíca, barras, juegos, DJ y conciertos con el objetivo de que los aficionados pasen el mayor tiempo posible allí. Contará con una pantalla grande para poder ver el partido quienes no dispongan de entradas. También habrá comida, bebida y zonas con sombra que serán fundamentales para las aficiones.

Fan Zone del Atlético de Madrid / Sport.es

Cómo llegar al Estadio de La Cartuja

Para ir desde el Aeropuerto de Sevilla (SVQ) hasta el Estadio de La Cartuja, la forma más directa es en taxi o coche: el trayecto es de unos 12–14 km y suele tardar alrededor de 15 minutos. El precio habitual está entre 30 y 40 €, dependiendo del tráfico y suplementos. Es la opción más cómoda si llevas equipaje o llegas justo de tiempo, ya que te deja prácticamente en la puerta del estadio.

Plano de la Fan Zone de la Real Sociedad distribuido por el club / Sport.es

Si prefieres transporte público, la opción más habitual es combinar autobuses. Desde el aeropuerto puedes coger el autobús especial EA (Especial Aeropuerto) hasta la zona de Kansas City, y allí hacer transbordo a líneas como la C1, C2 o 02, que te dejan cerca de La Cartuja; después tendrás que caminar unos 10–15 minutos hasta el estadio. El trayecto total suele durar entre 45 minutos y 1 hora, con un coste aproximado de unos 6 €, siendo la alternativa más económica.

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En cuanto al metro, Sevilla solo tiene una línea y no llega directamente ni al aeropuerto ni al estadio. Por eso, el metro no es una opción directa para este recorrido.