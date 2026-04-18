Música, bebida y comida en la Cartuja: así funcionan las fan zones de Atlético de Madrid y Real Sociedad para la final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentarán el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja. En juego, una final de la Copa del Rey que congregará en Sevilla a más de 52.000 aficionados de ambos equipos, según el reparto de las entradas anunciado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Los dos clubes han preparado un amplia programación de conciertos y espectáculos para concentrar a sus aficionados el mayor tiempo posible en los espacios acotados de la Cartuja y que no acudan a la Alameda o especialmente al recinto de la Feria de Abril.

Y entre esos preparativos están las fan zones, donde se reunirán todos esos miles de hinchas en las horas previas al partido, que arrancará a las 21:00. Así, y tal como han informado desde la Federación, cada club finalista contará con su propio espacio para los aficionados. Tanto atléticos como txuri urdines, eso sí, se concentrarán en áreas próximas al estadio de La Cartuja, en el que se disputará el encuentro, e incluso podrán ver allí el partido si no tienen entrada o celebrar el resultado.

En concreto, los seguidores del Atlético de Madrid tendrán su fan zone en el parking de Las Moreras, junto al parque del Alamillo, según han detallado desde la Real Federación Española de Fútbol. Por su parte, los aficionados de la Real Sociedad se congregarán ese sábado en la avenida de Carlos III, en el entorno del apeadero de La Cartuja, tal como han explicado estas mismas fuentes oficiales.

Durante la reunión operativa, celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se ha decidido que "cada uno de los finalistas reciba 25.680 entradas del aforo general". En total, algo más de 52.000 asientos, lo que supone alrededor del 80% de la capacidad de este estadio sevillano, que estrenó imagen en la pasada edición de la Copa del Rey tras las obras de reforma.

"En España, todos los aficionados y aficionadas al fútbol podrán seguir en directo la gran final a través de la retransmisión televisiva de La1, Movistar Plus+, ETB y TV3", han apuntado asimismo desde la Federación. Una gran final que se volverá a disputar en la capital de Andalucía al menos hasta 2028, según confirmó el propio Louzán el pasado noviembre.

Conciertos y espectáculos

La Fan Zone de la Real Sociedad en la Avenida Carlos III estará abierta desde las 11 de la mañana y tiene permiso para seguir hasta la 1 de la madrugada en caso de que la Real Sociedad se imponga en la final. Durante todas esas horas habrá músíca, barras, juegos, DJ y conciertos con el objetivo de que los aficionados pasen el mayor tiempo posible allí. Contará con una pantalla grande para poder ver el partido quienes no dispongan de entradas.

Plano de la Fan Zone de la Real Sociedad distribuido por el club / Real Sociedad

En cuanto a la Fan Zone del Atheltico de Madrid, ubicada junto al Parque del Alamillo, abrirá a las 11 de la mañana e incluirá comida, bebida y zonas con sombra que serán fundamentales para las aficiones. Para aquellos aficionados sin entrada habrá una pantalla grande en la que se podrá ver el partido a las 21.00 horas. Entre las actuaciones está prevista la presencia de Despistaos o Carlos Jean.

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Fan Zone del Athletico de Madrid / Athletico de Madrid

Los dos clubes, en colaboración con la Federación Española de Fútbol, y las administraciones han programado transportes e itinerarios para acceder a las Fan Zone y desplazarse al estadio desde ellas. Aunque, eso sí, los desplazamientos se empezarán a producir el viernes y llevarán a los aficionados por toda la ciudad.