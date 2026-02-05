La explicación del penalti más surrealista de los últimos 100 años: "¿Qué demonios ha pasado? Solo le faltó quitarle el GPS"

El partido de Copa del Rey entre Alavés y Real Sociedad dejó una acción destinada a ocupar un lugar privilegiado en la hemeroteca del fútbol español. Duje Caleta-Car, defensa del conjunto 'txuri-urdin', protagonizó un penalti tan insólito como importante en el duelo que el equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo terminó sacando adelante por 2-3 en Mendizorroza.

El central croata sujetó a Toni Martínez por la camiseta hasta colocársela por encima de la cabeza, anulando por completo la visión del delantero babazorro, una escena tan surrealista e inocente que ni siquiera fue detectada en primera instancia por el colegiado encargado de dirigir la eliminatoria, Alejandro Quintero, que solo señaló la pena máxima tras acudir al VAR.

La acción del penalti sobre Toni Martínez / Movistar

Rápidamente, las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la jugada. Y en las rádios. El del exárbitro Eduardo Iturralde González, la calificó como “el penalti más surrealista de los últimos 100 años”.

Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, tuvo una posición de lujo para visualizar la acción. De hecho, fue el encargado de 'salvar' a su compañero al detener la pena máxima que asumió Toni Martínez, quien ya había transformado uno antes, en el minuto 67 y con 2-1 en el marcador. “En directo no me enteré de nada. Luego vi a Toni con la camiseta subida en la cabeza y pensé: ‘¿Qué demonios ha pasado aquí?’ Fui a ver el VAR y solo le faltó quitarle el GPS”, bromeó, reconociendo en 'El Larguero' que la acción había sido comentada en el vestuario tras el partido.

Más allá de lo llamativo del penalti, Remiro subrayó la importancia de la victoria, que clasificó a la Real Sociedad para semifinales de la Copa del Rey. “Fue clave. Por cómo habíamos salido tras el descanso, encajar el 3-1 ahí habría sido muy duro”, admitió. “Toni había tirado 18 penaltis al lado derecho, donde me lancé la primera vez. Pensé que, si había otra oportunidad, cambiaría. Todavía no lo he visto repetido, pero si me dices que me tiré un poco antes… si no me vio, mejor”, añadió.

¿Mundial?

Finalmente, el portero 'txuri-urdin' no pudo evitar el debate de la portería de la selección española de cara al Mundial de 2026. “Joan está haciendo un año increíble, igual que David y Unai. Yo me sumo a esa lista. Es bueno para España… y malo para el seleccionador, que tiene que decidir. Que haya cuatro o cinco porteros a gran nivel es una gran noticia. Los que vayan tienen que sumar y entender que la selección es una familia. Lo importante es que el debate no sea que España no tiene un buen portero”, sentenció.