Estalla la polémica por el arbitraje en el Athletic-Real Sociedad: "Hay un movimiento que le delata..."

La ida de las semifinales de la Copa del Rey entre Athletic Club y Real Sociedad estuvo especialmente marcada por la controversia causada a partir del penalti no señalado a favor de los donostiarras por una mano de Aymeric Laporte. El cuadro txuri-urdin, con el solitario tanto de Beñat Turrientes, toma ventaja en una eliminatoria que se decidirá en el Reale Arena.

Un derbi es un derbi. Pero claro, si se juegan dos derbis vascos en un lapso de diez días, y con polémica incluida, el ambiente está aún más caldeado. Y es que con la muy cuestionada expulsión de Brais Méndez en la retina, la Real Sociedad protestó con fuerza una acción que rápidamente dio la vuelta al mundo y derivó en un sinfín de reacciones.

Corría el minuto 45 en San Mamés. Los futbolistas y el cuerpo técnico txuri-urdin reclamaron a José María Sánchez Martínez que senalara la pena máxima tras una mano de Aymeric Laporte en el área pequeña. Un remate de cabeza de Ćaleta-Car impactó en el brazo del central athleticzale, pero el colegiado no consideró que se tratase de una acción punible. Tras consultarlo con la sala VOR, mantuvo su decisión. Una decisión que desató la furia de la hinchada de la Real Sociedad y, además, la incredulidad de distintos analistas arbitrales.

"No entiendo cómo no ha ido al monitor a ver la jugada"

Uno de ellos, Alfonso Pérez Burrull, exárbitro que perteneció al Comité de Árbitros de Cantabria, aseguró en el programa 'Marcador' de 'Radio MARCA' que "no entiendo cómo no ha ido al monitor a ver la jugada. Es un remate a puerta y el jugador del Athletic tiene el brazo en forma de L. La tiene abierta y ocupa un espacio. Según se está pitando con otras manos se debería haber señalado la pena máxima".

En la misma línea ofreció su opinión Eduardo Iturralde González en 'Carrusel Deportivo' de la 'Cadena SER': "Es penalti claro a favor de la Real Sociedad. Si le pega en la mano derecha, vale. Podemos abrir un debate. Pero es que la mano es la izquierda y hay un movimiento de la mano quele delata", analizó.

Athletic - Real Sociedad. / LUIS TEJIDO / EFE

Iñaki Williams salió al paso de la polémica generada y contó que Sánchez Martínez "nos ha explicado que lo iba a revisar y cuando el VAR le ha llamado, le ha dicho que la mano en la que le da es la que tiene más cerca del cuerpo y que no es punible pitar ese tipo de penaltis”. "Es un árbitro que tiene personalidad, el VAR ha estado muy bien, ha sido lo justo", añadió.

Más polémica

La acción que protagonizó Aymeric Laporte no fue la única que escoció a la entidad donostiarra. Guedes fue amonestado con tarjeta amarilla por "dejarse caer" en el área en un cuerpo a cuerpo con Iñigo Lekue.

Noticias relacionadas

'Archivo VAR', sin embargo, expresó que "Lekue trastabilla con la pierna izquierda, y golpea con la derecha, a Guedes dentro del área" y que, por tanto, Sánchez Martínez debería haber señalado penalti.