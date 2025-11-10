COPA DEL REY
Espanyol y Girona afrontan el sorteo de Copa con un posible derbi frente al Sant Andreu o el Reus FC Reddis
Los equipos catalanes, a excepción del FC Barcelona, conocerán este martes sus enfrentamientos de la segunda ronda del torneo del KO, que se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre
La Copa del Rey coge protagonismo en esta semana de parón internacional. El sorteo de la segunda eliminatoria del torneo del KO tendrá lugar mañana a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con Espanyol y Girona esperando rival y con la posibilidad de hasta cuatro derbis catalanes diferentes en una ronda que se disputará entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre.
Todavía no entran a escena los participantes de la Supercopa de España, Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic, mientras que tampoco estará la bola del Real Oviedo, único equipo de Primera División eliminado de la Copa tras caer en la ronda inicial frente al Ourense, que le endosó cuatro goles a los carbayones.
Será por lo tanto un sorteo con 15 clubes de LaLiga EA Sports, 17 de LaLiga Hypermotion, 11 de Primera RFEF, 11 de Segunda RFEF y 2 de Tercera RFEF, lo que nos deparará un total de 28 eliminatorias a partido único con el equipo de menor categoría ejerciendo siempre como local. Y todavía sin VAR.
Tal y como sucediera en la primera ronda, la RFEF decidió dividir el mapa del fútbol español en base a criterios geográficos. En esta ocasión, se utilizarán dos grupos (norte y sur) en vez de cuatro, con los equipos catalanes encuadrados en el Grupo 1.
Espanyol/Girona - Sant Andreu/Reus FC Reddis, posibles derbis
Por ese motivo y teniendo en cuenta que las entidades de mayor categoría deben enfrentarse a las de menor división, son siete los clubes que pueden enfrentarse tanto a Espanyol (derrotó al Atlètic Lleida en primera ronda) como a Girona (superó al Constància): Club Portugalete (3ª RFEF), Numancia, Sant Andreu, Atlético Baleares, Reus FC Reddis, Ebro (2ª RFEF) y Ourense (campeón de la Copa Federación).
Por su parte, el Andorra de Ibai Gómez se medirá ante un equipo o bien de Primera Federación o bien de su misma categoría: Racing Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Sabadell (1ª RFEF), Real Zaragoza, Huesca, Cultural Leonesa, Deportivo, Burgos, Real Sporting, Eibar, Racing Santander y Mirandés (2ª División).
