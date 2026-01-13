La Copa del Rey 2025/26 comienza a adentrarse en su fase más decisiva con la disputa de los octavos de final. A partir de este martes 13 de enero, los equipos todavía en pie en el torneo del K.O. afrontan un momento crucial en su camino hacia el partido por el título que se disputa en el Estadio de la Cartuja.

De los 112 equipos que iniciaron su andadura en la competición copera, sólo 16 han conseguido certificar su presencia en la presente ronda. La sucesión de las tres primeras eliminatorias ha terminado con el sueño de los equipos más humildes, dejando la conquista del título única y exclusivamente en manos de los equipos de las dos primeras categorías del fútbol español.

A pesar de ser mayoría entre los participantes en los octavos de final, la nómina de representantes de Primera División es menor de lo que cabría esperar. Estos comenzaron a despedirse de la competición desde primera ronda con la sorprendente eliminación del Real Oviedo a manos del Ourense, que también dio la campanada al apear al Girona en segunda ronda.

El Ourense, uno de los 'matagigantes' de la presente edición de la Copa del Rey al eliminar a Real Oviedo y Girona / EFE

La disputa de las tres primeras rondas de la Copa del Rey se ha saldado con la eliminación de 9 de los 20 equipos que compiten en Primera División, lo que deja en 11 la representación de la máxima categoría. Las cinco plazas restantes son para la Cultural Leonesa, el Deportivo, el Albacete, el Burgos y el Racing, equipos que compiten en la categoría de plata.

¿Qué equipos de Primera División están eliminados de la Copa del Rey?

Real Oviedo: Eliminado por el Ourense en primera ronda (4-2)

Girona: Eliminado por el Ourense en segunda ronda (2-1)

Espanyol: Eliminado por el Atlético Baleares en segunda ronda (1-0)

Mallorca: Eliminado por el Deportivo en tercera ronda (1-0)

Levante: Eliminado por la Cultural Leonesa en tercera ronda (1-0)

Celta de Vigo: Eliminado por el Albacete en tercera ronda (2-2, 3-0 en penaltis)

Villarreal: Eliminado por el Racing de Santander en tercera ronda (2-1)

Sevilla: Eliminado por el Deportivo Alavés en tercera ronda (1-0)

Getafe: Eliminado por el Burgos en tercera ronda (3-1)

Los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 arrancarán el próximo martes 13 de enero y se extenderán hasta el jueves 15. La fecha y hora exacta de cada uno de los 8 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.

Tal como viene sucediendo en anteriores ediciones, los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26, así como el resto de eliminatorias a excepción de semifinales, se disputarán a partido único. El club de menor categoría ejercerá siempre como local y, en caso de coincidencia de categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.