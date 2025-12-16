Equipos clasificados para octavos de la Copa del Rey 2025-26: cuándo es el sorteo, horario y dónde ver por TV

La Copa del Rey 2025-26 sigue adelante con los primeros equipos ya clasificados para la ronda de octavos de final. De momento, ya tienen billete para la siguiente fase el Elche y el Deportivo de la Coruña, que eliminó al Mallorca.

Noe Carrillo, de 18 años, metió el gol del triunfo del equipo coruñés en el minuto 85 de partido para tumbar a otro 'Primera' (1-0).

Los jugadores del Deportivo de la Coruña celebran la victoria conseguida ante el RCD Mallorca / EFE

Por su parte, el Elche cumplió con los pronósticos y se convierte en el primer equipo de la máxima categoría que sella su billete para octavos tras derrotar por la mínima al Eibar (0-1).

Hoy mismo, pueden unirse a ellos la Real Sociedad, el Barça y el Valencia que afrontan sus respectivos duelos. La Real visita al Eldense, el FC Barcelona hace lo propio ante el Guadalajara y el Valencia viaja para citarse con el Real Sporting.

Equipos clasificados para octavos de Copa del Rey 2025-26

Primera División: Elche. Segunda División: Deportivo de la Coruña.

Este miércoles le llega el turno a un total de ocho 'Primeras': Levante (Cultural Leonesa), Celta de Vigo (Albacete), Atlético de Madrid (At. Baleares), Osasuna (Huesca), Villarreal (Racing Club), Sevilla, Alavés y Real Madrid (Talavera).

Todos los enfrentamientos de octavos de final de la Copa del Rey se disputarán entre los días 13, 14 y 15 del mes de enero, la semana después de la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí en la que estarán Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

¿Cuándo será el sorteo de octavos de Copa del Rey?

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará el xxxx de diciembre de 2025 a las 13:00 horas (CET) en la sede de la RFEF en la Ciudad de las Rozas.

El sorteo de Copa se llevará a cabo en Las Rozas / RFEF

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey por TV y online en España?

El sorteo podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal íntegra del mismo con una cobertura previa especial.

Además, se podrá ver online y en directo también en el canal oficial de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol.

Desde SPORT, también te lo contaremos online con nuestro directo minuto a minuto con todos los emparejamientos que departe el sorteo.