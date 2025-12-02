Equipos clasificados para dieciseisavos de la Copa del Rey 2025-26: cuándo es el sorteo, horario y dónde ver por TV

La Copa del Rey 2025-26 empieza a tomar forma con los primeros equipos ya clasificados para los dieciseisavos de final. La jornada ha dejado goles, sufrimiento y alguna sorpresa temprana, en una ronda donde los clubes de categorías inferiores han vuelto a demostrar que compiten sin complejos. De momento, ya tienen billete para la siguiente fase Osasuna, Mallorca, Alavés y Huesca, tras imponerse en sus respectivas eliminatorias a domicilio en una noche marcada por la igualdad en varios duelos.

Osasuna abrió la tanda de clasificados con un 3-5 eléctrico ante el Ebro, en un encuentro marcado por el ritmo alto y la pegada rojilla. El Mallorca, por su parte, tuvo que trabajar hasta el final para superar al Numancia (2-3), mientras que el Alavés impuso su experiencia en un 0-3 sólido frente al Portugalete.

El cuarto clasificado confirmado es el Huesca, que venció 0-2 en el campo del Racing de Ferrol y se convierte en el primer equipo de Segunda en esta ronda. El quinto fue el Guadalajara, de Primera RFEF, que se impuso al AD Ceuta (1-0).

La lista de equipos clasificados seguirá creciendo el miercoles y el jueves, pero esta primera tanda ya permite intuir que los dieciseisavos tendrán una mezcla interesante de clubes de Primera y conjuntos de categorías inferiores con ganas de seguir haciendo historia.

Equipos clasificados para dieciseisavos de Copa del Rey

Primera División: Osasuna, Mallorca, Alavés. Segunda División: Huesca. Primera RFEF: Guadalajara.

Barça y Madrid, en la próxima ronda de Copa

Pero la gran novedad llega ahora: en el próximo sorteo se incorporan los cuatro participantes en la Supercopa de España 2025, que no han disputado las rondas previas. Es decir, entran en el bombo Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, que disputarán la Supercopa en enero en Arabia Saudí. Su entrada siempre provoca un punto extra de expectación, ya que aumentan las posibilidades de ver enfrentamientos muy atractivos y, sobre todo, visitas de los grandes a campos modestos, uno de los rasgos más carismáticos del actual formato copero.

¿Cuándo será el sorteo de dieciseisavos de Copa del Rey?

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará el martes 9 de diciembre de 2025 a las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey por TV y online en España?

El sorteo podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal íntegra con cobertura especial.

Además, estará disponible en streaming en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, donde se podrá ver gratis y en abierto desde cualquier dispositivo.