Estos son los 116 equipos que jugarán la Copa del Rey 2025/26

La Copa del Rey 2025/26 ya conoce a su elenco final de participantes. Una vez disputados los últimos partidos clasificatorios, los 10 representantes del fútbol regional completan la lista de 116 equipos que participarán en la presente edición del torneo del K.O.

El modesto Inter de Valdemoro madrileño ha sido el encargado de cerrar la ronda de clasificación de los equipos del fútbol regional, que esperan con ilusión la llegada del lunes para conocer a su primer rival en la Copa del Rey 2025/26. El cambio de formato aplicado a partir de la presente edición, en el que la proximidad geográfica se convierte en un condicionante del sorteo, propicia que estos puedan hacerse a una idea de a qué equipo pueden enfrentarse.

Más allá de esta novedad, todo seguirá funcionando igual en el sorteo del próximo lunes. Los equipos procedentes del futbol regional y de la Copa Federación saben con total seguridad que se enfrentarán a un Primera División, lógica que se mantendrá para confeccionar el resto de emparejamientos. Las eliminatorias serán a partido único y se disputarán en el campo del equipo de menor categoría.

A pesar de que son 116 los equipos que participarán en la presente edició de la Copa del Rey, sólo 112 formarán parte del primer sorteo de la competición. Esto se debe a que Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid están exentos de participar en las dos primeras rondas por su condición de participantes en la Supercopa de España.

¿Qué equipos jugarán la Copa del Rey 2025/26?

Primera División: Alavés, Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona Celta, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna, Oviedo, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal.

Segunda División: Albacete, Almería, Andorra, Burgos, Cádiz, Castellón, Ceuta, Córdoba, Cultural, Deportivo, Eibar, Granada, Huesca, Las Palmas, Leganés, Málaga, Mirandés, Racing, Real Valladolid, Sporting, Zaragoza.

Primera Federación: Antequera, Arenas, Avilés, Cacereño, Cartagena, Eldense, Europa, Ferrol, Guadalajara, Mérida, Nástic, Ponferradina, Pontevedra, Real Murcia, Sabadell, Tarazona, Talavera, Tenerife, Teruel, Torremolinos, UD Ibiza.

Segunda Federación: Antoniano, Astorga, Atlético Baleares, Ávila, Cacereño, Ebro, Estepona, Extremadura, La Unión, Langreo, Lorca Deportiva, Mutilvera, Náxara, Navalcarnero, Numancia, Poblense, Puente Genil, Quintanar del Rey, Rayo Majadahonda, Real Jaén, Reus, RSD Alcalá, Sámano, Sant Andreu, SD Logroñés, Torrent, UD Logroñés, UD Ourense, UCAM, Utebo.

Tercera Federación: Azuaga, Caudal, CD Roda, Cieza, Constancia, Egüés, Lucena, Portugalete, Tordesillas, Tropezón, UD San Fernando.

Copa Federación: Ourense CF, Atlètic Lleida, Orihuela, Toledo.

Regional: Los Garres, Palma del Río, Maracena, Yuncos, Inter Valdemoro, Atlètic Sant Just, Sant Jordi, Negreira, Puerto de Vega, Getxo.

